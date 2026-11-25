NFZ nałożył na Warszawski Szpital Południowy ponad 2,3 mln zł kary po kontroli.

Kontrolerzy wykryli przypadki pomijania triażu i przyjmowania stabilnych pacjentów przed osobami wymagającymi pilniejszej pomocy.

Niektórzy lekarze mieli pracować na SOR, a w tym samym czasie wykonywali inne obowiązki poza oddziałem lub uczestniczyli w wydarzeniach poza szpitalem.

"ZATRUDNIALI NA SŁUPA W SZPITALU!" KOLEJNA AFERA W WARSZAWSKIM SZPITALU!

NFZ skontrolował Szpital Południowy. Wykryto poważne nieprawidłowości

Kontrola Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawskim Szpitalu Południowym zakończyła się 23 listopada. W środę, 25 listopada, jej wyniki przekazano placówce. Fundusz nałożył na szpital ponad 2,3 mln zł kary. Jak wynika z ustaleń kontrolerów, nieprawidłowości dotyczyły kilku obszarów funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Jednym z problemów było pomijanie obowiązkowego triażu, czyli oceny stanu zdrowia pacjenta i określenia pilności udzielenia mu pomocy. Kontrola wykazała również przypadki, w których osoby w stabilnym stanie przyjmowano szybciej niż pacjentów rzeczywiście wymagających pilnej interwencji.

Nieprawidłowości dotyczyły także diagnostyki. Niektórzy pacjenci otrzymywali szerszy pakiet badań laboratoryjnych, mimo że nie było ku temu wskazań medycznych.

Lekarze mieli pracować na SOR, ale byli gdzie indziej

Kontrolerzy przyjrzeli się również harmonogramom pracy lekarzy. Niektórzy medycy, którzy według grafiku mieli pełnić dyżury na SOR Szpitala Południowego, w tym samym czasie pracowali w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim albo łączyli obowiązki na oddziale ratunkowym z pracą w innym oddziale tej samej placówki.

W komunikacie NFZ znalazła się także informacja o lekarzu, który w czasie, gdy według harmonogramu powinien pracować w szpitalu, brał udział w wydarzeniach poza placówką. Chodziło m.in. o sesje rady dzielnicy oraz występy w programach telewizyjnych na żywo.

16

Lekarz bez odpowiednich uprawnień wykonywał procedury anestezjologiczne

NFZ wykrył również brak wymaganego nadzoru nad pracą lekarza będącego w trakcie specjalizacji. Medyk wykonywał procedury anestezjologiczne, choć nie miał odpowiednich kwalifikacji i uprawnień. Fundusz uznał, że stwierdzone nieprawidłowości naruszają przepisy kilku ustaw i rozporządzeń ministra zdrowia. W efekcie na Warszawski Szpital Południowy nałożono karę przekraczającą 2,3 mln zł.