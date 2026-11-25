Przyczyną utrudnień jest brak zasilania w sieci trakcyjnej nad częścią torów na Dworcu Centralnym.

Pociągi SKM linii S3 i Kolei Mazowieckich kierowane są przez Warszawę Śródmieście.

Od godz. 8:20 obowiązuje wzajemne honorowanie biletów KM i ZTM w określonych środkach transportu.

Awaria podczas przejazdu pociągu Intercity

TVN Warszawa informuje, że do zdarzenia doszło, gdy pociąg Intercity z sześcioma wagonami wyjeżdżał z Dworca Centralnego w kierunku Warszawy Wschodniej. W trakcie przejazdu opadła sieć trakcyjna. W efekcie zabrakło zasilania nad częścią torów, co spowodowało zakłócenia w ruchu kolejowym.

Pociągi jeżdżą objazdem. Możliwe odwołania i skrócone trasy

Problemy dotyczą pociągów SKM linii S3 oraz Kolei Mazowieckich. Przewoźnicy informują, że niektóre składy mogą być opóźnione, odwołane lub kursować na skróconych trasach. Pociągi kierowane są przez stację Warszawa Śródmieście. Utrudnienia odczuwają również pasażerowie innych przewoźników. Opóźnienia wynoszą około 30 minut. Sytuacja może więc oznaczać spore problemy dla osób dojeżdżających do pracy, szkoły i przesiadających się w centrum stolicy.

ZTM i Koleje Mazowieckie honorują bilety

W związku z awarią wprowadzono wzajemne honorowanie biletów Kolei Mazowieckich i ZTM. Obowiązuje ono od godz. 8:20 we wszystkich pojazdach Warszawskiego Transportu Publicznego, z wyjątkiem linii lokalnych L, oraz w pociągach KM w I i II strefie biletowej.

Aktualne informacje o opóźnieniach i zmianach w kursowaniu pociągów można znaleźć na Portalu Pasażera PKP PLK.