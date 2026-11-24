Do wypadku doszło przy skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Kątowej na warszawskim Żoliborzu.

9-latek na rowerze wjechał w śmieciarkę na przejściu dla pieszych.

Chłopiec doznał poważnych obrażeń głowy i trafił do szpitala w ciężkim stanie.

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9-latek zderzył się ze śmieciarką. Na miejsce ruszyły służby

Zgłoszenie o wypadku wpłynęło do służb o godz. 11:40. Jak podał Miejski Reporter, doszło do niego w rejonie skrzyżowania ulic Mickiewicza i Kątowej. 9-letni chłopiec poruszał się rowerem i na przejściu dla pieszych wjechał w śmieciarkę. Siła zdarzenia była na tyle duża, że dziecko doznało poważnych obrażeń głowy. Chłopiec wymagał pilnej pomocy medycznej. W ciężkim stanie został przetransportowany do szpitala.

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Policja ustala przyczyny wypadku

Na miejscu pracowali policjanci, którzy zabezpieczali ślady i dokumentowali miejsce zderzenia. Funkcjonariusze sprawdzili również trzeźwość kierowcy śmieciarki. Badanie wykazało, że mężczyzna w chwili zdarzenia nie znajdował się pod wpływem alkoholu. Służby ustalają teraz dokładny przebieg i przyczyny wypadku.

Źródło: Miejski Reporter