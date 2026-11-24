Sąd Najwyższy uchylił wyrok łączny i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania.

W drugiej instancji orzekało trzech sędziów, choć przepisy wymagały pięcioosobowego składu.

Prawomocna kara dożywocia za zabójstwo lektorki pozostaje w mocy, a Kajetan P. nie wyjdzie na wolność.

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Błąd w składzie sędziowskim. Sąd Najwyższy uchylił wyrok

Decyzja zapadła 16 listopada 2026 r. Sąd Najwyższy rozpoznał kasację obrońcy Kajetana P. dotyczącą wyroku łącznego. Jak informuje „Rzeczpospolita”, podczas kontroli orzeczenia SN dostrzegł uchybienie, które przesądziło o konieczności uchylenia wyroku.

Chodzi o skład Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Sąd rozpoznawał sprawę w trzyosobowym składzie, choć – zgodnie z art. 29 § 2 kodeksu postępowania karnego – w postępowaniu dotyczącym kary dożywotniego pozbawienia wolności wymagany jest skład pięcioosobowy.

Sąd Najwyższy uznał, że doszło do bezwzględnej przyczyny odwoławczej. Uchylił więc wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania.

Makabryczna zbrodnia na warszawskiej Woli

Kajetan P. został skazany za zabójstwo 30-letniej Katarzyny J., lektorki języka włoskiego. Do zbrodni doszło 3 lutego 2016 r. w mieszkaniu na warszawskiej Woli. Mężczyzna zamordował kobietę, odciął jej głowę i rozczłonkował ciało.

Następnie przewiózł szczątki taksówką do mieszkania na Żoliborzu przy ul. Potockiej. Tam wzniecił pożar, próbując zatrzeć ślady zbrodni. Makabrycznego odkrycia dokonali strażacy wezwani do ugaszenia ognia.

Po zabójstwie Kajetan P. uciekł z Polski. Został zatrzymany na Malcie po 11 dniach i sprowadzony do kraju. W 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie skazał go na dożywotnie pozbawienie wolności. Wyrok za zabójstwo utrzymał następnie Sąd Apelacyjny w Warszawie.

Czy Kajetan P. wyjdzie na wolność?

Uchylenie wyroku łącznego nie oznacza, że Kajetan P. odzyska wolność. Sąd Najwyższy nie podważył prawomocnego wyroku dożywocia za zabójstwo Katarzyny J. Ta kara nadal obowiązuje.

Wyrok łączny obejmował kary za kilka przestępstw, w tym także czyny związane z atakiem na psycholożkę w areszcie, napaścią na policjanta i znieważaniem funkcjonariuszy. Teraz Sąd Apelacyjny ponownie zajmie się sprawą połączonych kar, tym razem w prawidłowym, pięcioosobowym składzie.

Źródło: eska.pl, Rzeczpospolita