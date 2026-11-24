Oskarżony prezentuje na sali rozpraw wyjątkowe opanowanie. Siedzi z nogą założoną na nogę, patrzy w pustkę i ze spokojem przegląda leżący przed nim plik kilkudziesięciu kartek. Jego postawa sugeruje całkowitą obojętność wobec rozgrywającego się w sądzie dramatu.

Dopiero relacje powołanych świadków ujawniają wstrząsający obraz wielomiesięcznego koszmaru, jaki mężczyzna zafundował byłej małżonce, cenionej i lubianej nauczycielce Katarzynie K.

Od pierwszych chwil atmosfera podczas procesu oskarżonego o morderstwo 46-latki Roberta K. była niezwykle gęsta. We wtorek (24 listopada), jeszcze zanim rozpoczęto przesłuchania świadków, adwokat z urzędu zawnioskował o wyłączenie sędzi przewodniczącej, co sam oskarżony natychmiast poparł.

Po naszym pierwszym kontakcie, przewodnicząca jest skrajnie nieobiektywna, skrajnie nieobiektywnie prowadzi tę sprawę − ocenił bez emocji oskarżony. Sąd zapowiedział rozpatrzenie tego wniosku, jednak nie wstrzymał obrad i przystąpił do wzywania na salę świadków.

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Proces Roberta K. Wstrząsające relacje świadków w sądzie

Z relacji występującej przed sądem Agnieszki G. wynika, że oskarżony znacznie wcześniej otwarcie mówił o swoich morderczych planach. Kiedy dotkliwie pobił i skatował swoją byłą żonę, ze stoickim spokojem wypowiedział przerażające zdanie.

Chciałem przeprowadzić egzekucję, ale jestem za miękką pałą i nie dałem rady − odczytała pochodzące z 30 marca 2026 roku słowa świadka przewodnicząca składu sędziowskiego.

Nie wyobrażam sobie, żeby osoba, którą kocha drugą osobę, jest w stanie zrobić coś takiego − kontynuowała lekturę akt sędzia Izabela Lendzion.

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Tragedia w Ruścu. Jak wyglądały ostatnie chwile Katarzyny K.?

Kolejne osoby zeznające w sądzie zgodnie przyznawały, że Katarzyna K. funkcjonowała w nieustannym poczuciu zagrożenia, a były mąż regularnie wysyłał jej pogróżki. Świadek Barbara K. przytoczyła przed sądem treść niektórych wiadomości, takich jak „Skończę tę sprawę z tobą do końca tego roku” czy „Przyjdę po ciebie w poniedziałek, a jak nie, to na pewno dopadnę cię w piątek”.

Gdy pewnego wieczoru Robert podjechał pod dom na motorze, na sam dźwięk silnika wpadła w panikę. W domu zebrała się wówczas grupa około ośmiu osób, bo panicznie bała się pozostać z nim sam na sam − relacjonowała na sali rozpraw kobieta.

Poczucie niebezpieczeństwa towarzyszyło również innemu świadkowi, Damianowi B. Z jego słów wynikało, że Robert K. osobiście mu groził, informując go, że „jest kolejny na liście” oraz że „miał być na drugim miejscu do zabicia”.

Pełny obraz dramatycznych wydarzeń z 9 grudnia 2025 roku przedstawiła w sądzie funkcjonariuszka policji, która pojawiła się na miejscu tragedii w jednej z pierwszych załóg.

Zastaliśmy Katarzynę K., która miała wiele ran i której udzielana była pomoc przez inną kobietę. Przejęliśmy czynności pomocy przedmedycznej. Usta i nos kobiety były zalane krwią, nie dysponowaliśmy maseczką, więc ograniczyłam się do masażu serca − opisywała w sądzie policjantka Małgorzata N.

Zabójstwo w Ruścu i zatrzymanie Roberta K. na komendzie w Pruszkowie

Życia zaatakowanej 46-latki nie zdołano ocalić. Na miejscu zbrodni, zarówno na meblach, jak i na ścianach wokół zmarłej, widoczne były liczne ślady rozpryskanej krwi. Śledczy nie znaleźli tam narzędzia zbrodni, a sam napastnik uciekł.

Bezpośrednio po ataku Robert K. odjechał z miejsca zdarzenia samochodem, jednak wkrótce potem osobiście stawił się w komendzie policji w Pruszkowie.

Na komendę wszedł mężczyzna z zakrwawionymi dłońmi. Powiedział, że nazywa się Robert K. i nie pamiętam słów, ale to brzmiało coś w stylu: to ja zabiłem żonę − mówił przed sądem dokonujący zatrzymania funkcjonariusz Mateusz G.

Siedzący na ławie oskarżonych mężczyzna wtrącił wówczas, że użył sformułowania „skrzywdziłem żonę”. Podczas wizyty w jednostce zachowywał pełen spokój i poinformował mundurowych, że nóż użyty do zadania śmiertelnych ciosów znajduje się w aucie przed budynkiem komendy.

Sprawa nabrała bardzo emocjonalnego charakteru, gdy przed sądem stanęła 70-letnia matka Roberta K. W momencie, kiedy seniorka miała podjąć decyzję dotyczącą składania zeznań, oskarżony nagle zakłócił przebieg rozprawy.

Nie męcz się − krzyknął do matki, po czym odwrócił się w kierunku składu sędziowskiego z pretensją: „Tak będziecie męczyć kobietę?!”

Reakcja sądu była natychmiastowa i oskarżony został przywołany do porządku. Ostatecznie 70-latka zdecydowała się na odmowę składania zeznań, do czego miała pełne prawo, i wyszła z sali.

Podczas trwającego wiele godzin posiedzenia Robert K. niejednokrotnie usiłował przepytywać świadków i wielokrotnie wygłaszał przed sądem własne oświadczenia.

Wszyscy mówią, jaka to Kasia jest biedna, że musiała uciekać przede mną, a ja chcę tylko pokazać, jaka jest jej prawdziwa twarz. Dowiedziałem się, z kim żyłem przez ćwierć wieku i nigdy nie spodziewałem się, że taka osoba, może opowiadać tak zmyślone historie o mnie − przekonywał na sali rozpraw oskarżony.

Wstrząsająca zbrodnia miała miejsce w Ruścu pod Warszawą, gdzie liczący wówczas 52 lata Robert K. brutalnie pozbawił życia swoją 46-letnią byłą żonę. Chociaż Katarzyna K. informowała służby o groźbach, a sprawca miał zakaz zbliżania się, kobieta nie otrzymała realnej ochrony i dzień przed zabójstwem dostała wiadomość SMS o treści „Idę po ciebie”.

Zamordowana 46-latka cieszyła się dużą rozpoznawalnością jako lokalna pedagożka. Kobieta zarządzała centrum edukacyjnym oraz szkołą językową, a dodatkowo pracowała jako nauczycielka w szkole podstawowej w Woli Krakowiańskiej.