Główna Biblioteka Lekarska bez zgody na dawny Empik. Zabrakło gwarancji finansowych

O trzydziestoletnią dzierżawę całego gmachu przy Nowym Świecie zawnioskowała Główna Biblioteka Lekarska im. Stanisława Konopki. Władze placówki chciały w ten sposób zmienić lokalizację i przenieść tam swoje księgozbiory znajdujące się obecnie przy ulicy Jazdów 1a.

Władze biblioteki już wcześniej sygnalizowały dopełnienie formalności oraz zdobycie odpowiedniego poparcia instytucjonalnego. Choć obiektem administruje warszawski ratusz, formalnie stanowi on własność Skarbu Państwa, co wymagało uzyskania akceptacji na wieloletni najem od wojewody mazowieckiego. Mariusz Frankowski odrzucił jednak złożony przez placówkę wniosek z powodów finansowych.

„W związku z brakiem wystarczających gwarancji finansowych przedstawionych przez Główną Bibliotekę Lekarską im. Stanisława Konopki, potwierdzających możliwość sfinansowania remontu budynku oraz dostosowania go do planowanej działalności, Wojewoda Mazowiecki nie wyraził zgody na jego wydzierżawienie” – poinformowała w rozmowie z „Super Expressem” Luiza Jurgiel-Żyła, rzeczniczka wojewody mazowieckiego.

Sama koncepcja stworzenia w tym miejscu placówki bibliotecznej nie budziła więc zastrzeżeń urzędników. Zaporą nie do przejścia okazały się koszty generalnej rewitalizacji oraz adaptacji objętego ochroną zabytku do celów gromadzenia i udostępniania księgozbioru.

Koncepcja Głównej Biblioteki Lekarskiej zakładała zagospodarowanie całej kamienicy, a nie wyłącznie przestrzeni należącej niegdyś do Empiku. Wiązałoby się to z koniecznością przystosowania stropów i wnętrz do udźwignięcia ogromnej liczby woluminów oraz dokumentów, a także zamontowania systemów chroniących zbiory przed zalaniem lub ogniem. Każda taka ingerencja w tkankę budynku wymagałaby osobnej zgody mazowieckiego konserwatora zabytków.

Budynek po Empiku przy Nowym Świecie. Upadła kolejna koncepcja zagospodarowania

Warto przypomnieć, że Główna Biblioteka Lekarska to niejedyny podmiot, który był brany pod uwagę jako nowy gospodarz zabytkowej nieruchomości.

Gdy z budynku wyprowadził się Empik, stołeczny samorząd chciał znaleźć najemcę na dziesięć lat w trybie przetargu nieograniczonego. Zwycięzca takiego postępowania miałby wziąć na swoje barki remont gmachu i przywrócić w nim działalność.

W grudniu 2024 roku wojewoda mazowiecki dał nawet zielone światło dla takiego rozwiązania. Procedurę przetargową jednak zawieszono, ponieważ na początku 2025 roku obiektem zainteresował się resort kultury i dziedzictwa narodowego. Planowano otworzyć w tym miejscu Narodowe Centrum Kultury, lecz ostatecznie porzucono ten zamysł. Teraz do kosza trafia również projekt przenosin Głównej Biblioteki Lekarskiej.

Przyszłość kamienicy przy Nowym Świecie 15/17. Ratusz szuka milionów na remont

Decyzja odmowna wojewody oznacza, że przyszłość słynnego gmachu przy ulicy Nowy Świat 15/17 wciąż stoi pod znakiem zapytania.

Jak wyjaśniła w rozmowie z „Super Expressem” rzeczniczka warszawskiego ratusza Marzena Gawkowska, wiążące decyzje co do docelowego przeznaczenia budynku jeszcze nie zapadły. Urzędnicy podkreślają jednak, że nieruchomość z pewnością zachowa funkcje publiczne i nie trafi na rynek najmu komercyjnego.

Równolegle z poszukiwaniem nowego gospodarza, stołeczni urzędnicy starają się o fundusze niezbędne do ratowania niszczejącej budowli. W lipcu 2026 roku Zarząd Mienia Skarbu Państwa złożył u wojewody wniosek o przyznanie środków na realizację prac nakazanych przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Dokumentacja trafiła już do Ministerstwa Finansów. Wniosek obejmuje kwotę 3,4 mln zł na 2027 rok oraz 300 tys. zł na rok 2028, co łącznie daje sumę 3,7 mln zł.

Wnioskowana pula nie wystarczy jednak na przeprowadzenie kompleksowej rewitalizacji. Fundusze te mają pozwolić jedynie na wykonanie najpilniejszych napraw i uchronienie zabytkowego obiektu przed postępującą ruiną. Resort finansów wciąż nie wydał ostatecznej zgody na uruchomienie tych środków.

Z kolei pełny ciężar finansowy związany z generalnym remontem kamienicy oraz przystosowaniem jej do obecnych wymogów zostanie całkowicie przerzucony na przyszłego dzierżawcę obiektu.

Zamknięcie Empiku na Nowym Świecie. Kultowy salon działał tam przez 71 lat

Funkcjonujący tu przez dekady salon prasowy wykorzystywał łącznie około 945 metrów kwadratowych na poziomie podziemia, parteru oraz pierwszego piętra. W przeszłości placówka miała do dyspozycji również kondygnację na drugim piętrze.

Sieć Empik podjęła decyzję o zamknięciu swojego flagowego punktu w lutym 2022 roku. Przedstawiciele firmy tłumaczyli ten krok niemal stuprocentową podwyżką stawek czynszowych oraz ogromnymi kosztami koniecznego remontu. Negocjacje ze stołecznymi urzędnikami w sprawie przedłużenia umowy i sposobu rozliczenia nakładów inwestycyjnych zakończyły się fiaskiem.

Od momentu wyprowadzki najemcy ten jeden z najbardziej rozpoznawalnych adresów przy Trakcie Królewskim stoi niewykorzystany. Jedynym wyjątkiem był krótki epizod po wybuchu wojny za naszą wschodnią granicą, kiedy we wnętrzach budynku zorganizowano tymczasowy punkt wsparcia dla ukraińskich uchodźców.

Historia budynku przy Nowym Świecie 15/17. Od przedwojennego klubu do symbolu odbudowy

Dzieje tej warszawskiej działki sięgają czasów znacznie wcześniejszych niż druga wojna światowa. Pierwszą okazałą kamienicę wybudowano pod tym adresem już w 1823 roku na podstawie projektu autorstwa Adolfa Schucha. W kolejnych dekadach gmach przeszedł przebudowę i zyskał dodatkowe piętra, a w latach trzydziestych ubiegłego stulecia działał w nim słynny Café Club oferujący restaurację, kawiarnię oraz dancing.

W okresie okupacji hitlerowskiej lokal przemianowano na miejsce dostępne wyłącznie dla Niemców. Stał się on celem dwóch głośnych akcji zbrojnych Gwardii Ludowej, które przeprowadzono w październiku 1942 roku oraz w lipcu 1943 roku. Pierwotna zabudowa uległa zniszczeniu w trakcie działań wojennych, natomiast współczesny gmach wzniesiono od podstaw podczas powojennej odbudowy stolicy.

Nowy obiekt oddano do użytku w 1950 roku. Na jego fasadzie do dziś widnieje historyczne hasło: „Cały naród buduje swoją stolicę.”.

Architektura i przeznaczenie budynku miały pełnić funkcje reprezentacyjne oraz propagandowe, bezpośrednio nawiązując do trudu podnoszenia miasta z ruin. Przez pewien czas swoją siedzibę miała tu Naczelna Rada Odbudowy Warszawy. W lipcu 1951 roku w gmachu zainaugurował działalność Klub Międzynarodowej Prasy i Książki. Parter zajęła wówczas kawiarnia dysponująca letnim ogródkiem, na piętrze urządzono salę spotkań, natomiast podziemia przeznaczono na cele wystawiennicze.

W późniejszych latach instytucja ta ewoluowała w znany wszystkim salon sieci Empik. Przez blisko 71 lat adres ten stanowił jeden z najważniejszych punktów na kulturalnej mapie Warszawy, przyciągając miłośników prasy i literatury.