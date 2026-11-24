Remont na placu Narutowicza. Od środy drogowcy zamkną trzy pasy ruchu

Wstępna faza prac ruszy w środę, 25 listopada, w okolicach godziny 6 rano i zakończy się w piątek, 27 listopada, również o 6 rano. W tym czasie nową nawierzchnię zyska jezdnia placu Narutowicza prowadząca ruch w stronę centrum Warszawy. Zadanie to stanowi element szerszej przebudowy tego kluczowego punktu komunikacyjnego na mapie Ochoty.

Ekipy remontowe wyłączą z użytku trzy pasy ruchu na odcinku od pętli tramwajowej do zawrotki na wysokości ulicy Słupeckiej. Osoby jadące w kierunku śródmieścia skorzystają wyłącznie z jednego pasa zlokalizowanego w sąsiedztwie ulicy Filtrowej. Wprowadzona organizacja ruchu oznacza następujące zmiany:

• utrzymana zostanie możliwość skrętu z placu Narutowicza w ulicę Filtrową,

• zablokowany będzie wjazd w ulicę Słupecką,

• kierowcy nie skorzystają z zawrotki na ulicy Grójeckiej,

• zamknięte dla pieszych zostanie przejście na wysokości kawiarni, znajdujące się pomiędzy przystankami tramwajowymi a ulicą Grójecką.

Zmotoryzowani planujący zawrócić na tej trasie będą zmuszeni dojechać aż do placu Zawiszy i stamtąd wrócić ulicą Grójecką.

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Zmiany w komunikacji miejskiej na Ochocie. Autobus 191 pojedzie objazdem

Inauguracyjny etap prac drogowych wymusi korektę trasy dla autobusów linii 191. Pojazdy zmierzające w stronę pętli Regulska ominą utrudnienia z placu Narutowicza, jadąc kolejno ulicami Grójecką, Filtrową, Raszyńską, Wawelską i z powrotem Grójecką.

Urzędnicy w oficjalnej informacji nie wyszczególnili wykazu zawieszonych ani zastępczych przystanków. Z tego powodu podróżni powinni przed wyjściem z domu zweryfikować bieżący rozkład jazdy oraz komunikaty Warszawskiego Transportu Publicznego.

Inne linie autobusowe, pomimo braku oficjalnych korekt w swoich trasach, mogą łapać opóźnienia spowodowane wzmożonym natężeniem ruchu na wyznaczonych objazdach.

Utrudnienia na ulicy Filtrowej. W piątek drogowcy zablokują wyjazd na plac Narutowicza

Kolejna faza robót rozpocznie się w piątek, 27 listopada, o godzinie 6 rano i potrwa do godziny 21, kiedy to robotnicy przeniosą się na przeciwną część jezdni. Ruch w stronę centrum wciąż będzie odbywał się jednym pasem, jednak tym razem wyznaczonym tuż przy torach tramwajowych. Kierowcy ponownie zyskają dostęp do:

• zawrotki prowadzącej w stronę ulicy Grójeckiej,

• skrętu z placu Narutowicza bezpośrednio w ulicę Słupecką.

Utrzymana zostanie również opcja skrętu z samego placu w ulicę Filtrową. Drogowcy całkowicie zablokują natomiast możliwość wyjazdu z ulicy Filtrowej na plac Narutowicza.

Wyznaczona trasa objazdowa poprowadzi kierowców ulicą Raszyńską, a następnie przez plac Zawiszy oraz ulicę Grójecką. Jako alternatywę przygotowano przejazd ulicą Akademicką z wyjazdem zlokalizowanym w sąsiedztwie domu studenckiego. Przejście dla pieszych obok kawiarni w dalszym ciągu pozostanie nieczynne.

Prace drogowe na placu Narutowicza. W weekend przerwa, w poniedziałek kolejne zwężenia

Po sfinalizowaniu piątkowych prac nastąpi dwudniowa, weekendowa przerwa w robotach. Następne utrudnienia dla kierowców wejdą w życie w poniedziałek, 30 listopada, około godziny 6 rano, kiedy to wygrodzone zostaną dwa pasy przy pętli tramwajowej między ulicami Uniwersytecką a Filtrową.

Samochody zmierzające do śródmieścia będą poruszać się pojedynczym pasem od strony ulicy Filtrowej, a taka organizacja ruchu utrzyma się przez całą dobę. W tym samym czasie nieczynne będzie przejście dla pieszych łączące pętlę tramwajową z ulicą Filtrową.

Koniec asfaltowania placu Narutowicza. We wtorek zamknięty skręt w Filtrową

Finałową odsłonę układania nowej nawierzchni na warszawskiej Ochocie zaplanowano na wtorek, 1 grudnia, w godzinach od 6 rano do 21 wieczorem.

Maszyny drogowe wejdą wówczas na dwa pasy ruchu od strony ulicy Filtrowej. Auta jadące w kierunku centrum będą miały do dyspozycji tylko jeden pas biegnący bezpośrednio przy pętli tramwajowej.

Przez cały wtorek zablokowany będzie manewr skrętu z placu Narutowicza w ulicę Filtrową. Kierowcy zostaną skierowani na objazd prowadzący ulicami Grójecką, Niemcewicza oraz Raszyńską.

Zebrani w tej okolicy piesi wciąż nie przekroczą jezdni na pasach przy ulicy Filtrowej. Zgodnie z założeniami drogowców, przy braku nieprzewidzianych opóźnień, cały proces asfaltowania dobiegnie końca we wtorkowy wieczór.

Ruch tramwajowy na placu Narutowicza. Pasażerowie pojadą bez zmian

Najbardziej optymistyczną informacją dla osób korzystających z komunikacji miejskiej jest całkowity brak zmian w kursowaniu stołecznych tramwajów.

Podczas realizacji każdego z czterech zaplanowanych etapów składy szynowe będą jeździć swoim stałym rytmem. Wynika to z faktu, że wszelkie prace naprawcze ograniczają się wyłącznie do jezdni i nie ingerują w torowisko.

Przebudowa placu Narutowicza w Warszawie. Co zmieni się po zakończeniu inwestycji?

Wylanie świeżego asfaltu stanowi zaledwie ułamek szeroko zakrojonej modernizacji placu Narutowicza. Po finale wszystkich prac przestrzeń ta wzbogaci się o nowe nasadzenia drzew, dające cień pergole oraz zielone torowisko pokryte rozchodnikiem. Dodatkowo dwa przystanki zyskają większą długość, co pozwoli na jednoczesną obsługę dwóch najdłuższych tramwajów.

Nadzór nad całym przedsięwzięciem sprawuje Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, natomiast za fizyczną realizację robót odpowiada Zakład Remontów i Konserwacji Dróg.