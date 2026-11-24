Nad leżącą w województwie mazowieckim Mławą zawisło widmo potężnej redukcji etatów. Cztery lokalne przedsiębiorstwa oficjalnie zapowiedziały zwolnienia grupowe obejmujące łącznie 759 pracowników. Faktyczna liczba poszkodowanych może jednak okazać się znacznie wyższa, ponieważ statystyki te nie zawsze biorą pod uwagę osoby zatrudniane przez agencje pracy. Istnieje realne ryzyko, że z pracą pożegna się przeszło tysiąc ludzi. Za suchymi danymi kryją się prawdziwe dramaty rodzin, które od lat wiązały swoją egzystencję z lokalnymi zakładami, a dziś z przerażeniem patrzą w przyszłość.

O jednym z takich dramatów opowiedziała w rozmowie z „Super Expressem” kobieta od lat związana z mławskim sektorem przemysłowym. Relacjonując swoją sytuację przez telefon, wieloletnia pracownica nie była w stanie powstrzymać płaczu. Po długim okresie wytężonej pracy otrzymała informację o utracie stanowiska. Teraz pozostały jej jedynie bieżące opłaty, raty kredytu oraz paraliżujący lęk o kolejne dni.

„Nie wiem, co do garnka włożymy. Nie wiem, co zrobić dalej. Czuję, że nie będzie dobrze” – mówi nam zrozpaczona.

Nasza rozmówczyni zastrzegła sobie pełną anonimowość, ponieważ nawet w obliczu utraty etatu nadal obawia się konsekwencji za ujawnienie kulis funkcjonowania fabryki. Z tego powodu powstrzymujemy się od publikacji jakichkolwiek informacji, które mogłyby pomóc w ustaleniu jej tożsamości.

8

Kulisy pracy w fabryce w Mławie. Harówka za najniższą krajową

Sytuacja w zakładzie wyglądała dawniej zupełnie inaczej. Kobieta wspomina okres, w którym zatrudnienie w tym miejscu gwarantowało życiową stabilizację i spokój. Pensje stały na dobrym poziomie, załoga mogła liczyć na dodatki finansowe, a przedsiębiorstwo organizowało nawet wyjazdy wypoczynkowe dla dzieci pracowników. Zatrudnieni planowali tu swoją przyszłość w przekonaniu, że po latach sumiennego wykonywania obowiązków bez przeszkód dopracują do emerytury.

Z biegiem czasu warunki ulegały jednak systematycznemu pogorszeniu. Zlikwidowano dodatkowe benefity, pensje straciły na atrakcyjności, a oczekiwania wobec załogi zaczęły szybować w górę. Z relacji kobiety wynika, że obecnie osoby z wieloletnim stażem otrzymują jedynie najniższą krajową, a codzienne obowiązki na hali produkcyjnej to nieustanna walka z czasem.

Dzień pracy potrafi rozciągnąć się do dwunastu godzin. Zatrudnieni spędzają ten czas przy liniach produkcyjnych, powtarzając bez końca identyczne ruchy. Od załogi wymaga się coraz szybszego tempa, całkowicie ignorując narastające zmęczenie ludzi. Nawet minimalny przestój w pracy staje się powodem do natychmiastowych pretensji ze strony przełożonych.

„Mówili nam: jak się nie podoba, to do widzenia” – wspomina.

Załoga przez lata próbowała zgłaszać nieprawidłowości, jednak apele te trafiały w próżnię. Na halach produkcyjnych utrzymywał się brud, a szeregowi pracownicy mieli poczucie, że są całkowicie lekceważeni. Jednocześnie w strukturach firmy systematycznie rosła liczba nowych kierowników oraz dyrektorów. Zdaniem naszej rozmówczyni kadra zarządzająca z roku na rok wykazywała coraz mniejsze zainteresowanie losem ludzi obsługujących maszyny.

Zwolnienia grupowe w Mławie. Pracownicy boją się o spłatę kredytów

Choć kłopoty w przedsiębiorstwie nawarstwiały się od dłuższego czasu, kobieta nie zakładała, że ostatecznie sama trafi na listę osób do zwolnienia. Ta decyzja spadła na nią jak grom z jasnego nieba. Po tak długim okresie zatrudnienia musi teraz zmierzyć się z koniecznością układania sobie życia od zera.

Nad kobietą wciąż ciążą zobowiązania kredytowe, a gwarancja posiadania środków na ich regularną spłatę właśnie prysła. Zastanawia się, w jaki sposób zdobędzie pieniądze na życie w sytuacji, gdy na lokalnym rynku pracy o nowe zajęcie będą jednocześnie walczyć setki innych zwalnianych osób.

Redukcja etatów w LG Electronics i innych firmach w Mławie

Historia tej pracownicy to zaledwie wierzchołek góry lodowej. Do Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie wpłynęły oficjalne dokumenty zapowiadające zwolnienie 460 pracowników w LG Electronics oraz 131 w Top Run Poland, a także redukcję obejmującą 88 etatów w Heesung Electronics Poland i 80 w firmie Curtis Evoplast.

„Dzwonią do mnie ludzie, którzy są przerażeni. Co mają zrobić ludzie koło 50–60 lat, którzy nagle tracą zatrudnienie?” – mówił nam wcześniej Kamil Przybyszewski, radny Mławy.

W najbardziej dramatycznym położeniu mogą znaleźć się osoby z najdłuższym stażem pracy. Ludzie ci przez kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt lat realizowali te same, specyficzne zadania przy taśmie. W nowej rzeczywistości przyjdzie im rywalizować o wolne wakaty z setkami innych bezrobotnych, którzy bardzo często są młodsi i dysponują odmiennymi uprawnieniami.

Samorządowiec z Mławy zwraca również uwagę na ryzyko wystąpienia efektu domina. Cięcia produkcyjne w zakładach LG bezpośrednio uderzają w kooperujące z tym gigantem mniejsze firmy. Utrata płynności finansowej przez setki rodzin odbije się z kolei na obrotach lokalnych sklepów, punktów gastronomicznych i drobnych usługodawców. Radny Kamil Przybyszewski przestrzega, że miasto może podzielić los amerykańskiego Detroit, które przez dekady było gospodarczo uzależnione od jednej gałęzi przemysłu.

Znalezienie nowego etatu w Mławie już w tym momencie stanowi ogromne wyzwanie. Jak poinformował nas dyrektor tamtejszego urzędu pracy Witold Żerański, stopa bezrobocia w powiecie kształtuje się na poziomie 7,2 proc., co wyraźnie przewyższa średnią dla całego województwa mazowieckiego. Według prognoz urzędników na początku 2027 roku sytuacja na lokalnym rynku pracy ulegnie dalszemu pogorszeniu.

Lokalny urząd pracy organizuje obecnie wsparcie dla osób tracących źródło utrzymania. Instytucja prowadzi rozmowy z pracodawcami, bada zapotrzebowanie rynku na konkretne zawody, zapewnia doradztwo zawodowe i zabiega o dodatkowe fundusze na przekwalifikowanie.

W poniedziałek (23 listopada) pod bramą zakładu LG zorganizowano konferencję prasową z udziałem byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Polityk przypuścił ostry atak na obecny obóz rządzący i wezwał do podjęcia natychmiastowych kroków w celu obrony zagrożonych etatów.

„Mówię do rządzących: rujnujecie gospodarkę, likwidujecie miejsca pracy. Tutaj trzeba przyciągnąć branżowych inwestorów. Tu trzeba podać ulgi podatkowe” – mówił w rozmowie z „Super Expressem”.

Jednak dla ludzi, którzy niemal całe swoje życie zawodowe związali z jedną fabryką, tego typu polityczne deklaracje to za mało, aby pozbyć się paraliżującego lęku.

Bohaterka naszego artykułu nadal nie jest w stanie zaakceptować nowej rzeczywistości. Przez długie lata sumiennie wypełniała swoje obowiązki, godząc się na śrubowanie norm i pogarszające się standardy pracy. Teraz, zamiast cieszyć się życiowym spokojem, zastanawia się wyłącznie nad tym, jak finansowo przetrwać najbliższe miesiące.

Kobieta najbardziej obawia się sytuacji, w której po wielu latach uczciwej pracy zabraknie jej środków na zaspokojenie najbardziej podstawowych potrzeb.