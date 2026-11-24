Tragiczny wypadek w Warszówce w powiecie otwockim

W poniedziałek, 23 listopada około godziny 21 w miejscowości Warszówka w powiecie otwockim na Mazowszu rozegrał się dramat. Jadący tamtędy osobowy Opel nagle zjechał z trasy i z potężnym impetem wbił się w drzewo.

Samochodem podróżowała dwójka młodych ludzi. Za kierownicą siedział 23-letni mężczyzna, któremu towarzyszyła 21-letnia pasażerka. Oboje ponieśli śmierć na skutek tego gwałtownego zderzenia i nie mieli szans na przeżycie.

Siła uderzenia kompletnie zmiażdżyła przód samochodu, a pozostała część karoserii niemal owinęła się wokół pnia przydrożnego drzewa. Zniszczenia były tak ogromne, że strażacy musieli najpierw odciągnąć rozbity wrak od przeszkody, aby w ogóle wydostać ze środka ciało młodej kobiety.

Funkcjonariusze policji pracujący na miejscu zdarzenia przyznają, że zastali tam wyjątkowo makabryczny widok.

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Policja bada przyczyny tragedii pod Otwockiem. Zawiniła nadmierna prędkość?

Ogromne zniszczenia auta skłaniają śledczych do hipotezy, że kierowca Opla jechał z bardzo dużą prędkością. Pojazd poruszał się od strony drogi krajowej nr 50 w stronę Kolonii Dziecinów. Funkcjonariusze zakładają, że decydujący mógł okazać się przejazd kolejowy, na którym pędzący samochód prawdopodobnie podbiło i wzbiło w powietrze. Niestety na dalszym torze lotu maszyny rosło drzewo.

Służby potwierdziły już, że 23-letni mężczyzna miał ważne prawo jazdy uprawniające do prowadzenia aut.