Rafał J. zaatakował Gerarda L. młotkiem w głowę 13 listopada 2021 r.

Mężczyzna przeżył, ale przez pięć lat pozostawał sparaliżowany i nie odzyskał świadomości.

W połowie listopada 2026 r. Gerard L. zmarł w wieku 51 lat, stając się trzecią śmiertelną ofiarą seryjnego zabójcy.

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Seryjny morderca zaatakował Gerarda młotkiem. Jeden atak zmienił całe jego życie

Gerard L. nie spodziewał się, że zwykły dzień zakończy się dramatem. 13 listopada 2021 r. przypadkowo znalazł się na drodze Rafała J. z Kowies. 26-latek rzucił się na niego i zaczął uderzać młotkiem w głowę. Obrażenia były potworne. Gerard cudem przeżył atak i trafił do szpitala. Nie wrócił jednak do normalnego życia. Został całkowicie sparaliżowany, nie odzyskał świadomości i przez kolejne lata nie wstał z łóżka. Lekarze nie dawali nadziei na poprawę jego stanu.

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Matka opiekowała się nim do końca

Cały ciężar opieki nad Gerardem spadł na jego matkę. Kobieta zajmowała się sparaliżowanym synem, a na jednym z portali pomocowych uruchomiono zbiórkę pieniędzy na jego wsparcie. Niestety, pięć lat po brutalnym ataku nadeszła najgorsza wiadomość. W połowie listopada 2026 r. Gerard L. zmarł w wieku 51 lat. Przyczyną śmierci było zatrzymanie krążenia. Mężczyzna nigdy nie odzyskał świadomości po ciosach zadanych mu przez Rafała J.

Ksiądz i kobieta idąca do pracy nie przeżyli ataków

Gerard nie był jedyną ofiarą Rafała J. 11 listopada 2021 r. 26-latek zabił księdza w Siedlcach. Kilka tygodni później, 17 stycznia 2022 r., zaatakował mieszkańca Sokołowa Podlaskiego. Mężczyźnie udało się jednak uciec. Dzień później, 18 stycznia, Rafał J. zamordował w Sokołowie Podlaskim kobietę, która szła do pracy. W marcu 2022 r. próbował zabić także współwięźnia. Tym razem do tragedii nie doszło dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Seryjny zabójca trafił do zamkniętego psychiatryka

Sprawa Rafała J. zakończyła się prawomocnym postanowieniem Sądu Okręgowego w Siedlcach o umieszczeniu go w zamkniętym szpitalu psychiatrycznym. Mężczyzna został uznany za niepoczytalnego.

Śmierć Gerarda L. nie zmienia tego rozstrzygnięcia. Jak dowiadujemy się w prokuraturze, zgon kolejnej ofiary nie stanowi podstawy do kasacji prawomocnego orzeczenia.