Licealistka z Warszawy zapowiadała użycie ładunku wybuchowego

Jak ustalili śledczy, nastolatka udostępniała na forum publicznym materiały „o charakterze terrorystycznym”. W swoich wpisach zapowiadała przeprowadzenie ataku, do którego zamierzała wykorzystać ładunek wybuchowy.

Rzeczniczka wolskiej komendy, podinsp. Marta Sulowska, wyjaśniła szczegóły działań dziewczyny. „Za pośrednictwem platformy internetowej rozpowszechniała i publicznie prezentowała treści o charakterze terrorystycznym, deklarując przygotowanie zamachu z użyciem urządzenia wybuchowego oraz publicznie pochwalała przestępstwa o charakterze terrorystycznym” – przekazała policjantka.

Internetowa aktywność uczennicy wywołała poważne konsekwencje wykraczające poza wirtualny świat. Funkcjonariusze podkreślają, że wpisy wywołały realne poczucie zagrożenia wśród uczniów i nauczycieli.

Policja z Woli zbadała wpisy 15-latki. Sprawa trafi do Sądu Rodzinnego

Po otrzymaniu zgłoszenia mundurowi natychmiast podjęli działania mające na celu wyjaśnienie sprawy. Śledczy przesłuchali świadków oraz dokładnie przeanalizowali opublikowane materiały, przeprowadzając przy tym niezbędne oględziny.

Służby nie ujawniają, czy w trakcie czynności zarekwirowano komputer, smartfon lub inne sprzęty należące do uczennicy. Komenda nie przekazała też informacji o ewentualnym przeszukaniu jej domu.

Zebrane dowody dały podstawę do przypisania 15-letniej dziewczynie pięciu czynów karalnych, które obejmują między innymi pochwalanie terroryzmu oraz nawoływanie do przemocy. Cała dokumentacja trafi teraz do Sądu Rodzinnego, który zdecyduje o ewentualnej karze i jej wymiarze wobec licealistki.

Warto zaznaczyć, że ze względu na wiek nastolatka nie będzie odpowiadać na zasadach przewidzianych dla dorosłych.

Groźby zamachu w internecie. Policja ostrzega przed konsekwencjami

Mundurowi przypominają, że każda aktywność w sieci zostawia po sobie cyfrowy ślad, a skasowanie wpisów nie gwarantuje ich całkowitego zniknięcia. Dowodami w sprawie mogą stać się zrzuty ekranu, zachowane kopie, dane przypisane do kont czy informacje zabezpieczone bezpośrednio na serwerach platform.

Podinsp. Marta Sulowska zwraca uwagę na ryzyko związane z nieodpowiedzialnymi publikacjami. „Treści uznawane za niewinny żart mogą wywołać realny niepokój i prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych” – zaznaczyła funkcjonariuszka.

Funkcjonariusze mają obowiązek zweryfikować każdy sygnał dotyczący potencjalnego ataku na placówkę oświatową. Działania są podejmowane nawet wtedy, gdy autor tłumaczy się później chęcią prowokacji, przesadą lub zwykłym żartem.

Policjanci nie mogą bowiem zignorować takich sygnałów i z góry uznać zapowiedzi użycia przemocy za fikcję.