Świetne wieści! Oddychamy dziś czystym powietrzem w Warszawie

Na podstawie najnowszych odczytów ze stacji pomiarowych ogólna jakość powietrza w stolicy jest dziś bardzo dobra. Na przeważającej większości stacji monitorujących, w tym na Bielanach, Targówku, Włochach, Śródmieściu czy w Wawrze, wskaźniki osiągnęły poziom bardzo dobry, natomiast na stacji przy ul. Wokalnej na Ursynowie jakość powietrza określono jako dobrą. Odpowiednia cyrkulacja powietrza sprawia, że dym z domowych pieców oraz spaliny samochodowe nie kumulują się przy ziemi, lecz są sprawnie rozpraszane w atmosferze.

Dla mieszkańców Warszawy oznacza to komfortowe warunki do spędzania czasu na zewnątrz. Bez przeszkód można zaplanować długi spacer z dziećmi, poranny rozruch czy trening biegowy w miejskich parkach. Czyste powietrze sprzyja również intensywnemu wietrzeniu mieszkań.

Jak odczytywać dzisiejsze (25.11) dane względem norm pyłów PM10 i PM2.5?

Aby dobrze zinterpretować dzisiejsze wyniki, warto odnieść je do oficjalnych polskich norm bezpieczeństwa. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ustalił dobowy poziom dopuszczalny dla pyłu PM10 na poziomie 50 µg/m³, natomiast roczna norma dla drobniejszego pyłu PM2.5 wynosi 20 µg/m³ (Światowa Organizacja Zdrowia zaleca z kolei, by średnia dobowa PM2.5 nie przekraczała 15 µg/m³). Dzisiejsze stężenia pyłów we wszystkich punktach pomiarowych w Warszawie są wyjątkowo niskie i stanowią zaledwie od 9% do 25% dobowego limitu pyłu PM10.

Szczegółowe dane z poszczególnych warszawskich stacji pomiarowych prezentują się następująco:

Warszawa, Al. Niepodległości (odczyt z godziny 08:00): PM10 wynosi 12,6 µg/m³ (indeks: Dobry), a PM2.5 wynosi 7,5 µg/m³ (indeks: Bardzo dobry). Ogólny indeks stacji wynosi Bardzo dobry .

(odczyt z godziny 08:00): PM10 wynosi 12,6 µg/m³ (indeks: Dobry), a PM2.5 wynosi 7,5 µg/m³ (indeks: Bardzo dobry). Ogólny indeks stacji wynosi . Warszawa, ul. Tołstoja (odczyt z godziny 07:00): PM10 wynosi 7,0 µg/m³ (indeks: Bardzo dobry), a PM2.5 wynosi 5,5 µg/m³ (indeks: Dobry). Ogólny indeks stacji wynosi Bardzo dobry .

(odczyt z godziny 07:00): PM10 wynosi 7,0 µg/m³ (indeks: Bardzo dobry), a PM2.5 wynosi 5,5 µg/m³ (indeks: Dobry). Ogólny indeks stacji wynosi . Warszawa, ul. Wokalna (odczyt z godziny 08:00): PM10 wynosi 9,1 µg/m³ (indeks: Bardzo dobry), a PM2.5 wynosi 8,2 µg/m³ (indeks: Dobry). Ogólny indeks stacji wynosi Dobry .

(odczyt z godziny 08:00): PM10 wynosi 9,1 µg/m³ (indeks: Bardzo dobry), a PM2.5 wynosi 8,2 µg/m³ (indeks: Dobry). Ogólny indeks stacji wynosi . Warszawa, ul. Kondratowicza (odczyt z godziny 08:00): PM10 wynosi 6,9 µg/m³ (indeks: Bardzo dobry), a PM2.5 wynosi 5,0 µg/m³ (indeks: Dobry). Ogólny indeks stacji wynosi Bardzo dobry .

(odczyt z godziny 08:00): PM10 wynosi 6,9 µg/m³ (indeks: Bardzo dobry), a PM2.5 wynosi 5,0 µg/m³ (indeks: Dobry). Ogólny indeks stacji wynosi . Warszawa, ul. Chrościckiego (odczyt z godziny 08:00): PM10 wynosi 11,3 µg/m³ (indeks: Dobry), a PM2.5 wynosi 10,2 µg/m³. Ogólny indeks stacji wynosi Bardzo dobry .

(odczyt z godziny 08:00): PM10 wynosi 11,3 µg/m³ (indeks: Dobry), a PM2.5 wynosi 10,2 µg/m³. Ogólny indeks stacji wynosi . Warszawa, ul. Bajkowa (odczyt z godziny 08:00): PM10 wynosi 7,4 µg/m³ (indeks: Bardzo dobry), a PM2.5 wynosi 5,2 µg/m³. Ogólny indeks stacji wynosi Bardzo dobry .

(odczyt z godziny 08:00): PM10 wynosi 7,4 µg/m³ (indeks: Bardzo dobry), a PM2.5 wynosi 5,2 µg/m³. Ogólny indeks stacji wynosi . Warszawa, ul. Grochowska (odczyt z godziny 08:00): PM10 wynosi 5,4 µg/m³, a PM2.5 wynosi 4,8 µg/m³.

(odczyt z godziny 08:00): PM10 wynosi 5,4 µg/m³, a PM2.5 wynosi 4,8 µg/m³. Warszawa, Al. Solidarności (odczyt z godziny 08:00): PM10 wynosi 4,7 µg/m³, a PM2.5 wynosi 4,4 µg/m³.

Co to jest smog i jak dbać o zdrowie?

Smog to niebezpieczna, toksyczna chmura zanieczyszczeń, która powstaje z połączenia dymu z kominów domowych, spalin z rur wydechowych oraz drobinek pyłu z wilgotnym powietrzem. Zjawisko to występuje najczęściej w bezwietrzne dni, gdy ciepłe powietrze gromadzi się nad zimnym i działa jak niewidzialna pokrywka zatrzymująca brud tuż przy ziemi. Pamiętaj o złotej zasadzie każdego mieszkańca: zawsze sprawdzaj aktualny indeks jakości powietrza przed wyjściem na trening lub dłuższy spacer, szczególnie jeśli jesteś w grupie osób wrażliwych – dzieci, seniorów czy osób z problemami oddechowymi.

QUIZ o smogu. Sprawdź, czy wiesz co cię truje! Pytanie 1 z 12 Jak powstała nazwa zjawiska smogu? została nadana przez naukowców z połączenia słów mgła i dym (ang. 'fog' i 'smoke') pochodzi od słowa "smolenie" Następne pytanie