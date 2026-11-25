Interwencja straży miejskiej na pętli Nowe Bemowo

Ta niecodzienna akcja rozegrała się w sobotę, 21 listopada, w późnych godzinach wieczornych na terenie pętli tramwajowej Nowe Bemowo. Do funkcjonariuszy z IV Oddziału Terenowego straży miejskiej wpłynęła informacja o pijanym człowieku. Mundurowi udali się we wskazane miejsce, chcąc przetransportować 44-letniego mężczyznę do Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych.

W trakcie czynności wyszło na jaw, że ujęty ma w rzeczach dwie torebki wypełnione podejrzanym proszkiem. W związku z tym na miejsce wezwano patrol policji, a w międzyczasie do interweniujących podszedł kolejny przechodzień.

Mężczyzna poprosił strażników o badanie alkomatem

W stronę mundurowych ruszył mężczyzna w wieku około 30 lat. Zwrócił się do strażników z pytaniem, czy w jego przypadku również możliwe jest przeprowadzenie badania alkomatem.

Sama chęć sprawdzenia trzeźwości nie była jeszcze niczym podejrzanym. Uwagę strażników przykuły jednak nienaturalnie powiększone źrenice oraz nerwowe tiki przechodnia. Takie objawy sugerowały, że oprócz wypicia alkoholu mógł on przyjąć również inne środki.

Mundurowi zadali mu bezpośrednie pytanie dotyczące zażywania substancji psychoaktywnych. Słysząc to, mężczyzna postanowił natychmiast przerwać dyskusję i podjął próbę oddalenia się z miejsca.

Strażnicy miejscy znaleźli w kieszeni pigułkę „ecstasy”

Strażnicy miejscy odcięli mu drogę ucieczki i wydali polecenie wyjęcia zawartości z kieszeni. W jednej z nich mundurowi odkryli foliowe opakowanie skrywające pokaźnych rozmiarów pigułkę. Ponad trzydziestoletni mężczyzna sam oświadczył funkcjonariuszom, że znaleziony środek to „ecstasy”.

Taka deklaracja nie przesądza jednak o tym, że w zabezpieczonej pigułce faktycznie znajdowało się MDMA. Dokładny skład chemiczny specyfiku będą musiały wykazać dopiero specjalistyczne analizy, gdyż pod tą popularną nazwą handlową często kryją się zupełnie inne związki.

Zatrzymani na Bemowie trafili w ręce policji

Całe zdarzenie znalazło swój finał w postaci zatrzymania obydwu uczestników. Kiedy wezwana załoga policji dojechała na pętlę tramwajową, zarówno 44-latek, jak i młodszy z mężczyzn siedzieli już zamknięci w przedziale przewozowym auta straży miejskiej.

Funkcjonariusze oddali w ręce policjantów obydwu zatrzymanych mężczyzn oraz znaleziony wcześniej proszek i pigułkę. Na barkach śledczych spoczywa teraz zadanie dokładnego zbadania zawartości przejętych woreczków oraz potwierdzenia, czy są to środki nielegalne.