Akcja CBA w trzech województwach

We wtorek rano (24 listopada) funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego, działając na polecenie Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ursynów, wkroczyli do akcji. Zatrzymania przeprowadzono na terenie województw mazowieckiego, opolskiego i śląskiego. W ręce służb wpadli pracownicy naukowi oraz administracyjni Ogrodu Botanicznego.

To efekt śledztwa dotyczącego wyrządzenia znacznej szkody majątkowej w mieniu Polskiej Akademii Nauk Ogrodu Botanicznego - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie - poinformował Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych.

Straty na pół miliona złotych

Jak działał proceder? W tle sprawy pojawiają się zarzuty nadużycia uprawnień i omijania kluczowych procedur, w tym tych dotyczących zamówień publicznych.

Według ustaleń śledczych, nieprawidłowości polegały m.in. na przyznawaniu dodatkowego wynagrodzenia wybranym pracownikom oraz wzajemnym zatwierdzaniu zleceń przez dyrektora i jego zastępcę.

Co więcej, wewnętrzna kontrola PAN ujawniła szokujące praktyki. Okazało się, że w rozliczeniach wykazywano więcej godzin pracy, niż pozwalał na to etat! Niektóre osoby miały rzekomo pracować w różnych miejscach w tych samych godzinach, a limity wynagrodzeń były regularnie przekraczane.

Wewnętrzna kontrola uruchomiła lawinę

Co istotne, to nie sygnał z zewnątrz, a wewnętrzne działania Polskiej Akademii Nauk doprowadziły do odkrycia afery. Władze akademii, po wykryciu nieprawidłowości podczas weryfikacji planów finansowych, same złożyły zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa.

Kanclerz podkreśliła, że Akademia od początku w pełni współpracowała z prokuraturą i innymi organami ścigania, pozostając do ich dyspozycji na każdym etapie śledztwa.

Szefowa CBA rezygnuje ze swojej funkcji