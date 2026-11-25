Cztery etapy prac na Placu Narutowicza

Zarząd Dróg Miejskich podzielił prace asfaltowe na cztery zwięzłe etapy, aby zminimalizować utrudnienia w ruchu. Bardzo ważną informacją dla pasażerów komunikacji miejskiej jest fakt, że tramwaje będą kursowały bez żadnych zakłóceń przez cały czas trwania robót.

Kierowcy oraz piesi muszą jednak przygotować się na zmiany w organizacji ruchu, które będą wprowadzane krok po kroku:

Etap 1 (od środy 25 listopada od godz. 6:00 do piątku 27 listopada do godz. 6:00): Zamknięte zostaną trzy pasy między pętlą tramwajową a zawrotką przy ulicy Słupeckiej. Do centrum przejedziemy jednym pasem bliżej Filtrowej . Otwarty pozostanie pas do skrętu w Filtrową, ale nie skręcimy w Słupecką i nie skorzystamy z zawrotki. Objazd poprowadzi do Placu Zawiszy i z powrotem Grójecką. Autobusy linii 191 w stronę Regulskiej pojadą objazdem ulicami Grójecką, Filtrową, Raszyńską i Wawelską. Piesi nie skorzystają z przejścia przy kawiarni.

Zamknięte zostaną trzy pasy między pętlą tramwajową a zawrotką przy ulicy Słupeckiej. Do centrum przejedziemy . Otwarty pozostanie pas do skrętu w Filtrową, ale nie skręcimy w Słupecką i nie skorzystamy z zawrotki. Objazd poprowadzi do Placu Zawiszy i z powrotem Grójecką. w stronę Regulskiej pojadą objazdem ulicami Grójecką, Filtrową, Raszyńską i Wawelską. Piesi nie skorzystają z przejścia przy kawiarni. Etap 2 (piątek 27 listopada w godzinach 6:00 do 21:00): Wykonawca przeniesie się na drugą stronę jezdni. Prjazd do centrum będzie możliwy jednym pasem przy torowisku . Wróci opcja skrętu w Słupecką i zawracania, ale zostanie zamknięty wyjazd z ulicy Filtrowej na plac . Objazd wyznaczono ulicami Raszyńską, przez Plac Zawiszy i Grójecką lub Akademicką do wyjazdu przy akademiku. Przejście dla pieszych przy kawiarni nadal pozostanie zamknięte.

Wykonawca przeniesie się na drugą stronę jezdni. Prjazd do centrum będzie możliwy . Wróci opcja skrętu w Słupecką i zawracania, ale . Objazd wyznaczono ulicami Raszyńską, przez Plac Zawiszy i Grójecką lub Akademicką do wyjazdu przy akademiku. Przejście dla pieszych przy kawiarni nadal pozostanie zamknięte. Etap 3 (od poniedziałku 30 listopada od godz. 6:00 przez 24 godziny): Drogowcy zajmą dwa pasy przy pętli tramwajowej na odcinku od Uniwersyteckiej do Filtrowej. Kierowcy pojadą do centrum jednym pasem po stronie ulicy Filtrowej . Piesi nie przejdą przez pasy przy Filtrowej z pętli tramwajowej.

Drogowcy zajmą dwa pasy przy pętli tramwajowej na odcinku od Uniwersyteckiej do Filtrowej. Kierowcy pojadą do centrum . Piesi nie przejdą przez pasy przy Filtrowej z pętli tramwajowej. Etap 4 (wtorek 1 grudnia w godzinach 6:00 do 21:00): Prace obejmą dwa pasy po stronie ulicy Filtrowej. Ruch do centrum zostanie skierowany jednym pasem przy pętli tramwajowej. Wyłączony zostanie skręt z placu w ulicę Filtrową, a objazd poprowadzi ulicami Grójecką, Niemcewicza i Raszyńską. Przejście dla pieszych przy Filtrowej pozostanie nieczynne.

Więcej zieleni i równe chodniki na Ochocie

Nowa nawierzchnia asfaltowa na jezdni do centrum to tylko część szeroko zakrojonych zmian w tym rejonie. Modernizacja Placu Narutowicza ma na celu stworzenie reprezentacyjnej i zielonej przestrzeni, która posłuży mieszkańcom do wypoczynku.

Piesi zyskają wygodne i równe chodniki z płyty granitowej. Z myślą o pasażerach komunikacji miejskiej dwa przystanki na pętli zostaną wydłużone, co umożliwi sprawną obsługę dwóch najdłuższych składów tramwajowych jednocześnie. Przebudowę dopełni nowa zieleń, w tym drzewa, pergole dające cień oraz zielone torowisko pokryte rozchodnikiem.

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe