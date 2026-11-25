W 2012 roku w serwisie YouTube zadebiutowała Grażyna Żarko jako „katolicki głos w internecie”. Wcielająca się w rolę surowej nauczycielki kobieta komentowała religię, gry komputerowe, wychowanie dzieci oraz zachowanie młodzieży, występując z pozycji osoby, która wie, jak zaprowadzić porządek. Jej krzykliwe, prowokacyjne i celowo przesadzone wypowiedzi oraz szokujące propozycje rozwiązań błyskawicznie przyciągnęły uwagę widzów. Sprawa ta pokazuje, jak łatwo zaciera się granica między krytyką a realnym zagrożeniem wywołanym nienawiścią i silnymi emocjami, gdy od słów przechodzi się do brutalnych czynów, a od tragicznego finału dzieli bardzo niewiele.

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Grażyna Żarko na YouTube. Ponad dwa miliony wyświetleń pod 14 nagraniami

Bohaterka nagrań nie była jedynie starszą panią nielubianą za swoją religijność, lecz głosiła poglądy, które budziły zdecydowany sprzeciw. W jednym z odcinków doradzała nauczycielom w sprawie nieposłusznych uczniów i zachęcała do przemocy, wymieniając między innymi bicie linijką po rękach, ciągnięcie za uszy, poniżanie oraz ośmieszanie przed klasą. Kolejne wystąpienia dostarczały nowych powodów do oburzenia, gdy Żarko oskarżała zespoły muzyczne o satanizm, krytykowała gry komputerowe i apelowała o modlitwę piłkarzy przed meczami. Choć sprzeciw wobec przemocy różni się od odpowiadania na nią kolejną agresją, reakcją na filmy stały się nie tylko polemiki, ale też wulgarne komentarze, obraźliwe nagrania oraz groźby śmierci kierowane bezpośrednio w stronę kobiety, a nie jej argumentów. Jak podawał 23 lipca 2012 roku serwis „Komputer Świat”, czternaście krótkich filmów zanotowało ponad dwa miliony wyświetleń i ponad 74 tysiące komentarzy, co pokazuje ogromną skalę rozgłosu wokół wcześniej całkowicie anonimowej postaci.

Pozornie amatorskie nagrania stworzyli profesjonaliści Bartłomiej Szkop i Grzegorz Cholewa, znani wcześniej z popularnego projektu Barbary Kwarc. Grażyna Żarko oraz jej wypowiedzi i poglądy nie były spontanicznym pamiętnikiem, lecz wyreżyserowaną kreacją, którą jednak część widzów uznała za autentyczną vlogerkę. W postać wcieliła się Anna Lisak, która przez czterdzieści lat pracowała w przedszkolu, a prywatnie miała własne zainteresowania, lubiła wycieczki i zajmowała się działką. Kobieta zdecydowanie odcinała się od poglądów swojej bohaterki i traktowała występ jako nowe doświadczenie, a nie okazję do ogłaszania programu wychowawczego, jednak zgodnie z zamysłem projektu widzowie przypisywali jej słowa ze scenariusza.

Anna Lisak relacjonowała w rozmowie z portalem „naTemat”, że poszła z koleżanką na casting aktorski, aby dorobić do emerytury, a propozycję twórców potraktowała jako ciekawą odmianę i szansę na dobrą zabawę. Autorzy uprzedzali ją o sieciowej agresji i tłumaczyli, że projekt ma przestrzec młodych ludzi przed wiarą we wszystko w internecie. Według Bartłomieja Szkopa aktorka otrzymywała wynagrodzenie za dni zdjęciowe i mogła zgłaszać uwagi do tekstów pisanych przez niego wspólnie z Cholewą. Na jej prośbę ze scenariusza usuwano zbyt mocne zdania i uszanowano zastrzeżenie, że nie będzie przeklinać. W reportażu „Czarno na białym” Szkop przyznał, że dla wywołania emocji świadomie wykorzystano stereotypy dotyczące wieku i religijności, planując wypowiedzi, wygląd postaci oraz sposób filmowania. Twórcy nie obserwowali przypadkowego konfliktu, lecz przygotowali bohaterkę do prowokowania reakcji i z jej konta komentowali kanały innych autorów, by zaczepić szerszą publiczność.

Gdy widzom udostępniono kontakt z Grażyną przez komunikator Gadu-Gadu, komputer zawieszał się od ogromnej liczby wiadomości, które według relacji Anny Lisak były w większości wulgarne i pełne obelg. Agresja wykroczyła poza komentarze tekstowe, co opisał portal „Kampanie Społeczne” na przykładzie filmu, w którym autor za pomocą kilofa pokazywał, jak zamierza rozprawić się z nauczycielką. Choć nie był to fizyczny atak na aktorkę, nagranie przedstawiało przemoc wobec konkretnej, rozpoznawalnej kobiety jako reakcję na jej wystąpienia. Z kolei Bartłomiej Szkop opisywał materiał z gry komputerowej, w którym twórca zabijał postać i komentował, że to Grażyna Żarko. Mimo świadomości odgrywania fikcyjnej roli Anna Lisak bardzo boleśnie odebrała te filmy i poczuła realne zagrożenie, gdyż projekt przekroczył granicę bezpieczeństwa. W reportażu stacji TVN opisała to, co zobaczyła na ekranie: „To było okropne. Zabijali mnie pistoletem i siekierą. Były łzy”.

Sonda Czy za nawoływanie w internecie do przemocy powinny grozić surowsze konsekwencje? Tak Nie Trudno powiedzieć

Anna Lisak o groźbach śmierci. Dlaczego przerwano projekt Grażyna Żarko?

W wywiadzie dla portalu naTemat Anna Lisak przyznała, że szybko odzyskała równowagę i odmówiła pomocy psychologa, uznając ją za zbędną, choć wcześniej zadawała sobie pytanie: „Co ja robię takiego, że aż chcą mnie zabić?”. Obaw o jej bezpieczeństwo nie wyzbyli się natomiast twórcy, którzy obawiali się, że rozpoznawalność narazi kobietę także poza internetem. Bartłomiej Szkop wskazał agresywne nagrania jako powód przerwania przedsięwzięcia i zaznaczył, że choć spodziewali się niechętnych komentarzy, zaskoczyła ich skala reakcji.

Kulisy projektu ujawniono 21 lipca 2012 roku w filmie pod tytułem „Gr@żyna”, pokazując proces tworzenia postaci, jej odtwórczynię oraz reakcje internautów. Autorzy określili przedsięwzięcie jako niekomercyjne, wskazując na problem agresji, przemocy słownej i nadużywania wolności słowa, a wcześniejsze niż planowano zakończenie prowokacji tłumaczyli troską o bezpieczeństwo aktorki. Część odbiorców nabrała jednak podejrzeń co do inscenizacji jeszcze przed oficjalnym finałem. Serwis Gadżetomania odnotował, że już 10 lipca w internecie opublikowano nagranie demaskujące projekt, a dziennikarz portalu w krytycznej interpretacji podważał tezę, że obawy o bezpieczeństwo były jedynym powodem jego zamknięcia.

Po ujawnieniu prawdy internauci zaczęli przesyłać przeprosiny i publikować filmy, w których wyrażali wstyd oraz tłumaczyli swoje wcześniejsze zachowanie emocjami. Portal „Wrocław Nasze Miasto” cytował twórcę nagrania z gry komputerowej, który żałował udziału w nagonce. Wywołało to jednak pytania, czy przeprosiny padłyby również wtedy, gdyby kobieta naprawdę wyznawała głoszone w filmach poglądy. Wkrótce obiektem ataków innych użytkowników sieci stał się młody autor jednego z agresywnych materiałów, który wyraził skruchę. W rozmowie z serwisem Spider’s Web reżyser zaapelował o zostawienie chłopaka w spokoju, podkreślając różnicę między odpowiedzialnością za własne czyny a organizowaniem kolejnej nagonki.

Bartłomiej Szkop o kulisach projektu. Czy twórcy Grażyny Żarko zgłosili groźby?

Już w 2012 roku w komentarzach krytykowano również samych twórców Grażyny Żarko. Pytano, czy słuszny cel usprawiedliwia narażanie aktorki oraz czy można celowo wykreować krzykliwą postać do wywołania konfliktu, by potem użyć reakcji widzów wyłącznie jako dowodu na ich okrucieństwo. Sam Bartłomiej Szkop zaznaczał też, że nie są naukowcami i przedsięwzięcia nie należy dosłownie nazywać „eksperymentem społecznym”. Przy projekcie nie prowadzono bowiem profesjonalnych badań określających odsetek agresywnych internautów ani wniosków płynących z całej akcji.

W wywiadzie z 30 lipca 2012 roku Bartłomiej Szkop ujawnił, że mimo podstaw prawnych i wcześniejszych rozważań nie zawiadomiono organów ścigania, co wywołało kolejne wątpliwości wokół przedsięwzięcia. Internetowe groźby nie pozostają jednak poza prawem, a artykuł 190 Kodeksu karnego definiuje groźbę karalną jako zapowiedź popełnienia przestępstwa na szkodę innej osoby lub jej bliskich, jeśli wzbudza ona uzasadnioną obawę spełnienia. Kwalifikacja prawna zależy od okoliczności i treści, dlatego równie odrażające w odbiorze wyzwiska, życzenia śmierci oraz groźby zabójstwa nie są pojęciami tożsamymi.

Historia z 2012 roku, udokumentowana opisami nagrań, relacjami o groźbach i słowami samej poszkodowanej, pokazała, że przemoc w sieci może przerodzić się w realne zagrożenie dla zdrowia i życia. W ówczesnej debacie powracało również pytanie, którego nie rozwiązało samo ujawnienie inscenizacji: dlaczego do zaprzestania upokarzania drugiego człowieka potrzebna była informacja, że jedynie odgrywał on rolę.

Po zakończeniu projektu Anna Lisak wycofała się z życia publicznego. Choć kilka lat później z powodu problemów zdrowotnych zorganizowano zbiórkę na jej leczenie, media od dawna o niej nie informowały. Jak wskazują eksperci, wciąż aktualna pozostaje jednak lekcja płynąca z tej historii: osoba po drugiej stronie ekranu nie musi udowadniać, że jest sympatyczna, podobna do odbiorców lub niesłusznie oceniona, aby mogła czuć się bezpiecznie.