Do zdarzenia doszło w środowy poranek (25 listopada) przy ulicy Stradomskiej w Wawrze. Z jednej z tamtejszych posesji dobiegały dziwne i niepokojące odgłosy, co skłoniło sąsiadów do zaalarmowania służb. Po odebraniu telefonicznego zgłoszenia na miejsce przyjechali policjanci.

Funkcjonariusze weszli do środka budynku i znaleźli tam ciało starszej kobiety. Do jej śmierci przyczyniły się osoby trzecie. Na posesji natychmiast zjawili się policyjni technicy oraz śledczy, a teren szczelnie odgrodzono taśmą. Wszystkie prowadzone działania objął nadzorem prokurator, podczas gdy oficjalne komunikaty w tej sprawie pozostają na razie bardzo oszczędne.

Niestety, w wyniku zdarzenia śmierć poniosła starsza kobieta, a w związku ze sprawą zatrzymano młodego mężczyznę. Policyjne czynności na miejscu wciąż trwają – przekazała w rozmowie z „Super Expressem” podinspektor Joanna Węgrzyniak z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII.

Ujęcie młodego mężczyzny stanowi istotny punkt prowadzonego postępowania, choć dotychczas nie ustalono, jakie relacje łączyły go ze zmarłą seniorką. Przesłuchanie zatrzymanego oraz zgromadzony materiał dowodowy mogą pomóc w odtworzeniu przebiegu zdarzeń. Obecnie prowadzący sprawę koncentrują się na zabezpieczaniu terenu, dokładnych oględzinach oraz odbieraniu zeznań od świadków.

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Policyjna blokada ulicy Stradomskiej w Wawrze. Technicy zabezpieczają ślady

Praca funkcjonariuszy całkowicie zablokowała okoliczny ruch, a ulica Stradomska została zamknięta. Zastosowano standardową procedurę, która zapewnia śledczym swobodę działania i chroni materiał dowodowy przed zatarciem. Technicy kryminalistyki szczegółowo badają teraz zarówno sam budynek, jak i jego najbliższe otoczenie.

Wyjaśniamy przebieg i okoliczności tragedii oraz zabezpieczamy ślady na miejscu zdarzenia – dodała podinspektor Węgrzyniak.

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