Do zdarzenia doszło 22 listopada około godz. 21.30 w powiecie ostrołęckim.

50-latek wypuścił z kojca dwa psy, groził policjantom i wymachiwał siekierą.

Podpalił własne ubranie, został zatrzymany i usłyszał zarzuty.

Zaczęło się od awantury domowej. Na podwórku płonęło ognisko

Policjanci z Ostrołęki pojechali na interwencję w niedzielę wieczorem. Dyżurny otrzymał zgłoszenie o nietrzeźwym mężczyźnie, który miał wszcząć awanturę i palić różne przedmioty na posesji. Gdy patrol dotarł na miejsce, funkcjonariusze zobaczyli płonące ognisko.

Niedługo później z budynku wyszedł 50-latek. Zamiast uspokoić sytuację, zaczął grozić mundurowym, że ich zabije. Otworzył kojec, wypuścił dwa psy i szczując nimi policjantów, chwycił za siekierę. Wymachiwał nią w kierunku funkcjonariuszy.

Podpalił własne ubranie. Policjanci obezwładnili 50-latka

Agresor nie wykonywał poleceń policjantów. Sięgnął po pojemnik z łatwopalną substancją, rozlał ją na posesji i podpalił. Potem oblał nią własną odzież i również ją podpalił. Gdy bluza stanęła w płomieniach, zrzucił ją z siebie.

Wobec bezpośredniego zagrożenia policjanci zdecydowali się na siłowe zatrzymanie mężczyzny. Szybko go obezwładnili i przewieźli do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Badanie wykazało, że 50-latek miał w organizmie ponad promil alkoholu.

Zarzuty dla 50-latka spod Ostrołęki. Sprawą zajmie się sąd

Po zatrzymaniu funkcjonariusze zgromadzili materiał dowodowy pod nadzorem prokuratora. Mężczyzna usłyszał zarzuty, między innymi kierowania gróźb karalnych oraz naruszenia nietykalności cielesnej policjantów. Za swoje zachowanie wkrótce odpowie przed sądem.