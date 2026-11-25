Zabójstwo na warszawskim Mokotowie. Zatrzymanie 22-letniego Sebastiana M.

Do zdarzenia doszło w sobotę, 12 września, około godziny 7 na warszawskim Mokotowie. Mężczyzna zadzwonił wówczas na numer alarmowy i przekazał operatorowi, że zaatakował swoją partnerkę ostrym narzędziem.

Wkrótce pod blokiem przy ulicy Konstruktorskiej 5B pojawiły się służby, między innymi policja i pogotowie ratunkowe. Przed drzwiami mieszkania na funkcjonariuszy czekał 22-letni Sebastian M., który wciąż prowadził rozmowę z operatorem numeru alarmowego. Sąsiedzi zauważyli ślady krwi wysoko na oknach budynku, a także na ubraniu młodego mężczyzny.

Mundurowi szybko opanowali sytuację i zatrzymali 22-latka. Aspirant sztabowy Marta Haberska z mokotowskiej policji informowała „Super Express”, że mężczyzna zachowywał się spokojnie i nie stawiał oporu. Zarówno 26-letnia Aneta M., jak i podejrzany o zabójstwo Sebastian M. byli obywatelami Słowacji.

Wyniki sekcji zwłok 26-letniej Anety M. Ustalenia Prokuratury Okręgowej w Warszawie

Nowe ustalenia śledczych przedstawił w rozmowie z „Super Expressem” prokurator Piotr Antoni Skiba, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Dnia 20 listopada 2026 roku uzupełniono zarzut postawiony Sebastianowi M., opierając się między innymi na pełnej opinii z sekcji zwłok 26-letniej Anety M.

Z opinii przygotowanej przez Zakład Medycyny Sądowej wynika, że bezpośrednią przyczyną zgonu 26-latki były liczne rany kłute głowy, szyi i tułowia. Sekcja wykazała, że pokrzywdzona odniosła:

jedną ranę ciętą i 26 ran kłutych zadanych ostrym, kończystym narzędziem,

sześć kolejnych ran ciętych i jedną ranę kłutą powstałych od narzędzia o krawędzi tnącej,

liczne tępe urazy mechaniczne na całym ciele.

W sumie na ciele kobiety stwierdzono 33 rany kłute i cięte. „Nie można wykluczyć, że stwierdzone rany kłute i cięte powstały pod działaniem jednego narzędzia, tj. noża” – przekazał reporterowi „Super Expressu” prokurator Piotr Antoni Skiba.

Przesłuchanie Sebastiana M. Prokuratura czeka na opinię sądowo-psychiatryczną

Po uzupełnieniu zarzutu śledczy ponownie przesłuchali podejrzanego. Sebastian M. przyznał się do zarzucanego mu czynu, jednak skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień. W rezultacie prokuratura nie uzyskała od niego nowej relacji na temat przebiegu zdarzenia, motywu ani okoliczności poprzedzających śmierć 26-latki.

Samo przyznanie się do winy nie zastępuje postępowania dowodowego i nie kończy śledztwa. Prokuratura musi zebrać pełny materiał dowodowy, który pozwoli odtworzyć przebieg wydarzeń i skierować sprawę do sądu.

„Postępowanie pozostaje w toku, kontynuowane są czynności procesowe z udziałem świadków, wywołano opinię sądowo-psychiatryczną oraz inne opinie. Zakończenie postępowania przygotowawczego jest tak naprawdę uzależnione od wyników opinii sądowo-psychiatrycznej” – komentuje rzecznik prokuratury.

Kluczowe będzie ustalenie, czy podczas ataku Sebastian M. działał świadomie i czy mógł rozpoznać znaczenie swojego czynu. Dopiero po uzyskaniu wszystkich opinii śledczy podejmą ostateczną decyzję o finalnym kształcie aktu oskarżenia i przekazaniu go do sądu.

Sebastian M. ma status podejrzanego o zabójstwo, a samo przyznanie się nie oznacza prawomocnego skazania. Mężczyźnie grozi kara od 10 lat więzienia do dożywotniego pozbawienia wolności.