Komenda Miejska PSP odebrała zgłoszenie w środę, 25 listopada, tuż po godzinie 9:30. Pożar wybuchł na jednym z najwyższych obiektów w Warszawie, czyli na kominie Elektrociepłowni Siekierki przeznaczonym do wyburzenia. Na miejsce od razu zadysponowano łącznie 14 zastępów straży pożarnej, ponieważ płonęła siatka zabezpieczająca tę konstrukcję, a sytuacja była poważna.

11

Pożar komina Elektrociepłowni Siekierki. Akcja z użyciem dronów termowizyjnych

Płomienie pojawiły się na wysokości około 220 metrów, co odpowiada poziomowi 70. piętra wieżowca. W tym czasie roboty rozbiórkowe na obiekcie prowadziło sześciu pracowników. Cała ekipa zdołała bezpiecznie ewakuować się jeszcze przed dotarciem pierwszych wozów strażackich.

Trwające prace wyburzeniowe osłabiły konstrukcję komina i sprawiły, że stała się ona niestabilna. Ratownicy nie mogli wspiąć się po drabinach technicznych, gdyż niosło to dla nich śmiertelne zagrożenie, a tradycyjne metody gaśnicze okazały się w tych warunkach bezużyteczne. Dowództwo postawiło więc na nowoczesną technologię i zamiast ludzi wysłano na zwiad drony wyposażone w kamery termowizyjne.

Z uwagi na fakt, że komin jest wyłączony z użytkowania, stan techniczny drabin oraz by zniwelować ryzyko, podjęliśmy decyzję, by nie wpuszczać ratowników na górę. Działaliśmy wyłącznie przy wsparciu dronów termowizyjnych, które pracowały na miejscu – wyjaśnia mł. bryg. Wojciech Kapczyński z Zespołu Prasowego Komendy Miejskiej PSP m.st. Warszawy.

Nagrania z bezzałogowców wykazały niewielkie tlenie i potwierdziły, że ogień objął wyłącznie siatkę osłonową. Równolegle strażacy sprowadzili na teren zakładu potężny podnośnik o wysokości 68 metrów, z którego kosza skierowano prąd wody w stronę pożaru.

Sonda Byłeś kiedyś świadkiem pożaru? Tak Nie Nie pamiętam

Ogień w Elektrociepłowni Siekierki opanowany. Prawdopodobna przyczyna pożaru

Strażakom udało się opanować sytuację, a objęte ogniem części siatki stopniowo dogasały. Wezwany na miejsce tuż po straży pożarnej zespół ratownictwa medycznego profilaktycznie przebadał dwóch ewakuowanych robotników, jednak żaden z pracowników nie musiał trafić do szpitala.

Do pożaru doszło najprawdopodobniej na skutek zaprószenia ognia w trakcie prac spawalniczych.