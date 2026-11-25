Zdarzenie przed Ministerstwem Kultury w Warszawie. Mężczyzna dokonał samopodpalenia, interweniował SOP

W środę, 25 listopada wieczorem doszło do dramatycznego zdarzenia na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Przed budynkiem Ministerstwa Kultury, naprzeciwko Pałacu Prezydenckiego, mężczyzna dokonał samopodpalenia. Na pomoc ruszyli funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa. Na miejscu pracują również policjanci i strażacy. Na razie nie wiadomo, w jakim stanie jest poszkodowany.

O zdarzeniu poinformowały Radio ZET oraz Polskie Radio 24, powołując się na informacje uzyskane przez „Fakt”. Do incydentu doszło w środę wieczorem w centrum Warszawy, przed siedzibą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

– Nasi funkcjonariusze jako piesi ruszyli na pomoc, powiadomili wszystkie służby, udzielili pierwszej pomocy i przekazali zespołowi medycznemu - powiedział Radiu ESKA rzecznik SOP Bogusław Piórkowski.

"Na miejscu zdarzenia wciąż pracują policjanci. Teren jest zabezpieczony. Wcześniej interweniowały tu trzy zastępy straży pożarnej. Jak udało mi się ustalić, pomocy płonącemu mężczyźnie miał udzielić początkowo przechodzień, który próbował ugasić ogień własną kurtką. Do próby samospalenia doszło przed budynkiem Ministerstwa Kultury, naprzeciwko Pałacu Prezydenckiego. Poszkodowany mężczyzna został przewieziony do szpitala" - relacjonuje reporter Radia ESKA Mateusz Gołębiewski, który jest na miejscu.

Na miejscu pojawili się również funkcjonariusze policji. Pierwsze informacje o zdarzeniu pojawiły się w mediach przed godz. 18.

Zdarzenie na Krakowskim Przedmieściu. Służby na miejscu

Na razie nie podano wieku ani tożsamości poszkodowanego mężczyzny. Nie ma również oficjalnych informacji dotyczących jego stanu zdrowia. Nieznane pozostają przyczyny jego zachowania. Na obecnym etapie nie ma podstaw, by wiązać zdarzenie z działalnością którejkolwiek z instytucji znajdujących się przy Krakowskim Przedmieściu.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego mieści się w pałacu Potockich, po przeciwnej stronie ulicy niż Pałac Prezydencki. To właśnie w tej części Warszawy służbę pełnią funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa, którzy jako pierwsi udzielili mężczyźnie pomocy.

Dotychczasowe doniesienia o zdarzeniu są bardzo skąpe. Na dalsze informacje dotyczące okoliczności incydentu oraz stanu poszkodowanego trzeba jeszcze poczekać.

Gdzie szukać pomocy? Osoby przeżywające kryzys psychiczny mogą skorzystać z bezpłatnego, całodobowego Centrum Wsparcia pod numerem 800 70 2222. W przypadku bezpośredniego zagrożenia życia należy dzwonić pod numer 112.