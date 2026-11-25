Huczka dzików w lasach. Kiedy wypada szczyt okresu godowego?

Uwaga na dziki! Teraz spotkanie z nimi może być szczególnie groźne. Wszystko przez... gody. Huczka dzików, bo tak nazywa się czas walki o samice, trwa od listopada do stycznia, a największe jej nasilenie przypada na przełom tych miesięcy. Wtedy odyńce toczą pojedynki, a pod wpływem hormonów zmienia się ich zachowanie. Zwierzęta mogą być mniej płochliwe i bardziej agresywnie reagować na to, co uznają za zagrożenie.

W poszukiwaniu samic dziki pokonują znaczne odległości, częściej przekraczają drogi i pojawiają się na terenach zamieszkanych przez ludzi. Zagrożenie zwiększa również wcześnie zapadający zmrok.

Spotkanie z dzikiem w lesie. Jak bezpiecznie zachować się na spacerze z psem?

Niebezpieczne mogą okazać się spacery z psami. Szczekający lub biegający za dzikiem pies może sprowokować zwierzę do ataku, a potem szukać schronienia przy swoim właścicielu. Dorosły odyniec może zadać ostrymi kłami bardzo poważne rany.

Choć dziki zazwyczaj unikają kontaktu z człowiekiem, mogą zaatakować, gdy zostaną zaskoczone lub poczują się osaczone. W razie spotkania z dzikiem najlepiej spokojnie się wycofać, nie krzyczeć i nie wykonywać gwałtownych ruchów. Podczas spacerów psy powinny być prowadzone wyłącznie na smyczy.

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