Awaria na trasie SKM pod Warszawą. Pasażerowie skorzystają z honorowania biletów

Szybka Kolej Miejska w najnowszym komunikacie poinformowała, że usterkę urządzeń sterowania ruchem między Sulejówkiem Miłosną a Warszawą Rembertowem usunięto około godziny 8.00. Zarządzająca infrastrukturą spółka PKP PLK zapewnia, że awaria miała charakter wyłącznie techniczny.

„Nie mamy tutaj do czynienia z żadną ingerencją z zewnątrz. Awaria tych elementów czasami się zdarza. To problem natury czysto technicznej” – zapewnia biuro prasowe PKP PLK.

W tej chwili służby przywracają rozkładowy ruch pociągów S2 w obu kierunkach, co nie oznacza jednak natychmiastowego końca utrudnień. Przez pewien czas mogą jeszcze występować opóźnienia wtórne, ponieważ personel oraz składy muszą powrócić na właściwe trasy.

„To nasze najnowsze stanowisko. Nie jestem w stanie określić kiedy utrudnienia i skumulowane opóźnienia znikną, a pociągi będą jeździć według harmonogramy” – komentuje Karol Adamaszek, rzecznik prasowy Szybkiej Kolei Miejskiej.

Przed usunięciem usterki składy linii S2, które kursują na trasie z Lotniska Chopina do Sulejówka Miłosny, notowały około 45-minutowe opóźnienia. Część połączeń odwołano na całym odcinku lub między Warszawą Zachodnią a Sulejówkiem Miłosną. Problemy dotknęły również pasażerów pociągów Kolei Mazowieckich linii R2 i R21 na trasie Warszawa–Łuków.

W związku z utrudnieniami od godziny 7.00 w pociągach SKM oraz KM obowiązuje wzajemne honorowanie biletów ZTM i Kolei Mazowieckich na odcinku Warszawa Zachodnia–Sulejówek Miłosna.

Utrudnienia na Centralnej Magistrali Kolejowej. Pociągi do Krakowa i Katowic opóźnione

Osobna awaria systemu sterowania ruchem wystąpiła w okolicach Białej Rawskiej. Do usterki doszło na odcinku Szeligi–Strzałki na Centralnej Magistrali Kolejowej, czyli linii nr 4 łączącej Grodzisk Mazowiecki z Zawierciem.

Pociągi na tym fragmencie kursują obecnie po jednym torze, a według komunikatu PKP PLK opóźnienia mogą przekraczać 30 minut.

Centralna Magistrala Kolejowa to kluczowa trasa dla składów dalekobieżnych, które jeżdżą między Warszawą a południem kraju, między innymi Krakowem i Katowicami. Ruch jednotorowy ogranicza przepustowość tego szlaku, co może prowadzić do narastania opóźnień kolejnych pociągów.

‼️Uwaga podróżni ‼️- zmiany w komunikacji na Centralnej Magistrali Kolejowej (linia kolejowa nr 4 Grodzisk Mazowiecki - Zawiercie). Ze względu na awarię urządzeń systemu sterowania ruchem kolejowym w rejonie Białej Rawskiej na odcinku Szeligi - Strzałki ruch pociągów prowadzony jest po jednym torze. Mogą wystąpić opóźnienia powyżej 30 minut. Aktualne informacje o zmianach w kursowaniu pociągów są dostępne na Portalu Pasażera, w formie komunikatów na stacjach oraz na stronach internetowych przewoźników.— PLK SA (@PKP_PLK_SA) November 26, 2026

Budowa tunelu w Wesołej. Wieczorem rusza planowana przerwa na linii S2

Podróżnych korzystających z linii S2 czekają następne utrudnienia, które zaplanowano wcześniej w związku z budową tunelu w Wesołej i które nie mają związku z poranną usterką. Od czwartku od około godziny 21.26 do końca kursowania w niedzielę składy S2 nie będą kursowały na odcinku między Warszawą Rembertowem a Sulejówkiem Miłosną.

Pociągi w tym czasie będą zaczynały i kończyły bieg w Rembertowie. Na wyłączonym z ruchu fragmencie trasy pasażerów przewiezie zastępcza linia autobusowa ZS2.