Dramat w centrum stolicy. Błyskawiczna akcja ratunkowa

Do wstrząsającego zdarzenia doszło w środę (25 listopada) po godzinie 17 na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Młody mężczyzna oblał się łatwopalną substancją i podpalił. Wszystko działo się tuż obok Pałacu Prezydenckiego. Na ratunek natychmiast ruszyli funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa oraz przypadkowi przechodnie. Szczęśliwie w pobliżu znajdował się zespół ratownictwa medycznego, dzięki czemu pomoc nadeszła błyskawicznie.

Mężczyzna z ciężkimi poparzeniami trafił do Wojskowego Instytutu Medycznego. Wiadomo, że poszkodowany to 22-letni obywatel Ukrainy, student posiadający Kartę Polaka. Jego stan określany jest jako bardzo ciężki z powodu rozległych poparzeń rąk, dłoni i twarzy.

Dwa tropy śledczych. Manifest czy problemy na uczelni?

Największą zagadką pozostaje motyw desperackiego czynu 22-latka. Śledczy badają dwa główne, wzajemnie wykluczające się wątki. Każdy z nich maluje zupełnie inny obraz tej tragedii.

Jak nieoficjalnie ustalił reporter Radia ESKA, pierwsza hipoteza zakłada, że był to manifest polityczny. Mężczyzna miał mieć przy sobie tablicę z postulatami, która miała być formą protestu przeciwko traktowaniu Ukraińców w Polsce. Niestety, tablica w dużej mierze spłonęła, co utrudnia weryfikację tego tropu.

Druga, równie prawdopodobna wersja, to osobisty kryzys. Trop prowadzi na Politechnikę Częstochowską. Nieoficjalnie mówi się, że 22-latek mógł nie poradzić sobie z presją na studiach i nie zdał ostatnio kilku egzaminów. Ten motyw jest obecnie dokładnie badany przez służby.

Oficjalne stanowisko służb. „Stan jest bardzo ciężki”

Służby na razie bardzo oszczędnie wypowiadają się na temat motywów. Rzeczniczka MSWiA, Karolina Gałecka, potwierdziła tożsamość i wiek mężczyzny, a także jego obrażenia.

Ma popalone dłonie, ręce, częściowo również twarz. Został przewieziony niezwłocznie do szpitala, gdzie jest hospitalizowany − przekazała rzeczniczka.

Dodała również: − Wszystkie informacje, przyczyny i powody tego samospalenia będzie weryfikowała policja. Na potwierdzanie jakichkolwiek motywów przyjdzie jeszcze czas.

Stan mężczyzny pozostaje krytyczny. Potwierdził to w rozmowie z "Super Expressem" rzecznik Wojskowego Instytutu Medycznego, Mariusz Gierej, mówiąc krótko:

Tak, został przewieziony do naszego szpitala, jego stan jest bardzo ciężki.

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