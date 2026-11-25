Zaginięcie 13-letniej Roksany w Warszawie. Poszukiwania zakończyły się odnalezieniem ciała w Wiśle

W sobotę, 10 października, 13-letnia Roksana opuściła mieszkanie na warszawskiej Ochocie i poszła na spotkanie z koleżanką. Kiedy wieczorem rodzice dowiedzieli się o jej obecności na Bulwarach Wiślanych, zaniepokojony ojciec zadzwonił do córki. Nastolatka zapewniła go wówczas, że idzie w stronę metra i wraca do domu. Gdy kilka minut później mężczyzna spróbował połączyć się ponownie, dziewczynka nie odbierała już telefonu.

Ruszyły poszukiwania z udziałem policjantów, strażaków, ratowników, detektywów oraz bliskich, a rodzice przez ponad dwa tygodnie mieli nadzieję na powrót dziecka. We wtorek, 27 października, Daniel Dymiński, ojciec zaginionego ponad trzy lata temu Krzysztofa, razem ze swoim zespołem natrafił w Wiśle w okolicach Mostu Świętokrzyskiego na ciało młodej osoby. Przy zwłokach znaleziono dokumenty należące do Roksany.

W środę, 4 listopada, prokuratura oficjalnie potwierdziła tożsamość dziewczynki, a tego samego dnia odbył się jej pogrzeb na Cmentarzu Komunalnym Północnym w Warszawie. Nadal nie ustalono jednak okoliczności, w jakich 13-latka znalazła się w wodzie.

Detektyw Kamil Sobkiewicz z grupy Securant, zaangażowany w poszukiwania na prośbę rodziców, nie przerwał działań po wyłowieniu zwłok. Wraz ze współpracownikami od kilku tygodni rekonstruuje ostatnie chwile życia nastolatki, a ich nowe ustalenia rzucają zupełnie inne światło na tę tragedię.

Bójka na Bulwarach Wiślanych. Detektyw Kamil Sobkiewicz mówi o dowodach

Feralnego wieczoru 13-latka przebywała ze znajomymi na warszawskich bulwarach. W pewnej chwili między Roksaną a jedną z koleżanek miało dojść do konfliktu zakończonego bójką.

Kamil Sobkiewicz nie zdradza na razie przyczyn tego starcia. Zapewnia natomiast, że jego zespół zabezpieczył materiał dowodowy w stu procentach potwierdzający fakt bójki, która może okazać się kluczowa dla wyjaśnienia śmierci nastolatki.

Detektyw już w pierwszych dniach akcji poszukiwawczej usiłował zwrócić uwagę funkcjonariuszy na ten incydent. Policjanci początkowo mieli jednak zaprzeczać, że między dziewczynkami doszło do rękoczynów.

„Przez pierwszy tydzień musieliśmy przekonywać policję, że tam na miejscu była bójka. A ta bójka jest tu kluczowa” – mówi w rozmowie z „Super Expressem” Kamil Sobkiewicz.

Obecnie śledczy z grupy Securant ma znacznie szerszą wiedzę na temat okoliczności tego sporu. Ze względu na trwające prace zespołu nie ujawnia jednak wszystkich szczegółów sprawy.

Świadek widział kłótnię przed wejściem na Most Świętokrzyski. Ktoś ruszył za 13-latką

Samo starcie fizyczne nie przerwało sporu. Detektywi odnaleźli świadka, według którego kłótnia trwała nadal, zanim roztrzęsiona dziewczynka odeszła od grupy znajomych. Kiedy Roksana skierowała się w stronę Mostu Świętokrzyskiego, pewna osoba ruszyła jej śladem.

„Mamy świadka, który twierdzi, że cały czas trwała tam kłótnia, po której Roksana skierowała się na most, a ta osoba za nią podążyła” – ujawnia Sobkiewicz.

Kamil Sobkiewicz nie informuje, kto podążył za zdenerwowaną nastolatką, ale opisuje ówczesny stan emocjonalny dziewczynki.

„Idąc na most, była zapłakana, zdenerwowana, szła szybkim krokiem, a za nią ktoś zmierzał. Dzisiaj nie powiem kto” – mówi rozmówca „Super Expressu”.

Nie wiadomo, co wydarzyło się po dotarciu 13-latki na przeprawę, jak zachowała się idąca za nią osoba ani czy wywiązała się między nimi kolejna awantura.

Kwestie te mogłoby wyjaśnić nagranie z miejskiego monitoringu, lecz według relacji Sobkiewicza kamera w pewnym momencie się obróciła i nastolatka zniknęła z kadru. Urządzenie nie zarejestrowało więc, w jaki sposób Roksana znalazła się w Wiśle.

Monitoring na Moście Świętokrzyskim zawiódł. Kamil Sobkiewicz przypomina sprawę Krzysztofa Dymińskiego

Odpowiedni nadzór kamer na Moście Świętokrzyskim pozwoliłby być może już w pierwszym dniu akcji ustalić losy dziewczynki. Zamiast tego służby – policja, straż pożarna, ratownicy i detektywi – przez kilkanaście dni przeszukiwały rejon Wisły, a rodzice żyli w niepewności co do losu córki.

„Na tym moście nie ma odpowiedniego monitoringu, na podstawie którego dałoby się stwierdzić, co dokładnie się tam wydarzyło” – denerwuje się Sobkiewicz.

Wobec braku zapisu wideo zespół detektywistyczny musiał skupić się na szukaniu kolejnych świadków, sprawdzaniu ich zeznań oraz analizie innych zebranych materiałów.

„Od miesiąca praktycznie każdego dnia nad tym pracujemy. To jest intensywna praca, a gdyby tam była kamera, skończyłaby się od razu” – tłumaczy detektyw.

Kamil Sobkiewicz przywołuje w tym kontekście przypadek Krzysztofa Dymińskiego, który zaginął w maju 2023 roku i mimo wielkiej akcji poszukiwawczej nie został dotąd odnaleziony. Jego ojciec Daniel od przeszło trzech lat regularnie przeszukuje rzekę i to właśnie on wraz z pomagającymi mu osobami natrafił na zwłoki Roksany.

Według detektywa już tamto zaginięcie sprzed lat powinno zmotywować władze Warszawy do usprawnienia systemu monitoringu na stołecznych mostach.

„Po tej sytuacji nikt nie wyciągnął wniosków. Nie ma żadnej refleksji” – ocenia detektyw.

Hipotezy w sprawie śmierci Roksany. Detektyw mówi o nieudzieleniu pomocy i zabójstwie

Mimo braku nagrania z kluczowej chwili Kamil Sobkiewicz utrzymuje, że istnieją osoby znające przebieg wydarzeń. Przynajmniej jedna z nich miała być wówczas trzeźwa i widzieć moment, w którym żyjąca jeszcze dziewczynka znalazła się w wodzie.

„Myślę, że zatrzymania powinny się odbyć, bo mamy do czynienia co najmniej z nieudzieleniem pomocy” – przekonuje Sobkiewicz.

Taki zarzut to tylko jeden z wariantów, gdyż detektywi podejrzewają znacznie większe zaangażowanie osób trzecich w tę tragedię.

„Wszystko wskazuje na to, że doszło tam do czegoś poważniejszego” – mówi Sobkiewicz.

W rozmowie z „Super Expressem” pojawia się wątek możliwego nakłaniania 13-latki do targnięcia się na życie, a także bezpośredniego przyczynienia się innej osoby do jej śmierci.

„Wiemy trochę więcej, niż mogę powiedzieć o tym zakończeniu” – przyznaje detektyw.

Zaraz potem Kamil Sobkiewicz formułuje jeszcze dalej idące przypuszczenie.

„Możemy mieć tutaj do czynienia nawet z zabójstwem” – stwierdza detektyw.

Jest to jedna z hipotez badanych przez zespół detektywistyczny, natomiast prokuratura nie potwierdziła dotąd wersji o zabójstwie.

Nagranie na kanale „Podejrzani” i dane z telefonu Roksany. Niespójne relacje koleżanek

Podejrzenia Kamila Sobkiewicza już na początku wzbudziło zachowanie znajomych 13-latki bezpośrednio po jej zniknięciu.

Dwa dni po zaginięciu, kiedy rodzice prowadzili desperackie poszukiwania, jedna z koleżanek wystąpiła w transmisji na żywo na kanale „Podejrzani”. Mówiła tam o złych relacjach Roksany z ojcem oraz jej rzekomych myślach samobójczych, sugerując możliwość odebrania sobie życia przez nastolatkę.

„Od razu wydało mi się to bardzo podejrzane, ponieważ miało ukierunkować nasz sposób myślenia” – tłumaczy detektyw.

W ocenie Sobkiewicza taka narracja oddziaływała również na pracę policjantów, co na pewien czas doprowadziło śledztwo do martwego punktu.

Później ujawniono kolejne sprzeczności w relacjach rówieśniczek, które twierdziły, że dziewczynka wyłączyła aparat po rozmowie z ojcem. Zespół detektywów zdobył jednak dane z aplikacji dowodzące, że Roksana nadal używała telefonu, a ślad lokalizacji prowadził na most.

„Telefon ojca nie miał wpływu na wyłączenie telefonu Roksany” – podkreśla Sobkiewicz.

Tuż przed tragedią 13-latka miała jeszcze z kimś rozmawiać, ale detektyw nie zdradza tożsamości tego rozmówcy.

Ostatnie pożegnanie 13-letniej Roksany

Pełen wywiad z detektywem na portalu Super Express.