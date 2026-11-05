Pogrzeb 13-letniej Roksany w Warszawie. Przyjaciele z drużyny zostawili na grobie wyjątkowe zdjęcie

Pogrzeb 13-letniej Roksany na Cmentarzu Północnym w Warszawie

W środę, 4 listopada, na terenie warszawskiego Cmentarza Północnego odbyły się niezwykle smutne uroczystości pogrzebowe 13-letniej Roksany. Zaledwie kilka tygodni wcześniej nastolatka prowadziła normalne życie, uczęszczała na lekcje, widywała się ze znajomymi oraz rozwijała swoje pasje sportowe. Teraz pogrążeni w żałobie bliscy musieli odprowadzić ją w ostatnią drogę.

W ceremonii uczestniczyło kilkadziesiąt osób. Zrozpaczonej rodzinie towarzyszyli koledzy ze szkoły oraz rówieśnicy z klubu piłkarskiego, do którego należała zmarła. Trzynastolatka była wielką pasjonatką aktywności fizycznej, a poza grą w piłkę nożną trenowała również judo i kolekcjonowała w domu medale wywalczone na różnych zawodach.

Rówieśnicy zmarłej zdecydowali się na wyjątkowo poruszający krok. Bezpośrednio przy mogile zostawili wspólną fotografię drużyny piłkarskiej, na której uwieczniono młodych zawodników przyglądających się rozgrywanemu meczowi. Zdjęcie stanowi symboliczny dowód chwil, których koledzy już nigdy więcej nie będą mogli dzielić z Roksaną.

Całe wydarzenie przebiegało w atmosferze przejmującego milczenia. Najbliżsi po raz ostatni pożegnali trzynastolatkę, której poszukiwaniami jeszcze chwilę temu żyła cała stolica.

Wzmiankę o uroczystościach opublikowali także administratorzy profilu „Podejrzani”, którzy od samego początku włączyli się w działania mające na celu wyjaśnienie okoliczności zaginięcia dziewczynki.

„Wciąż stoi bowiem przed nami wiele pytań i wątków bez odpowiedzi” – napisali twórcy profilu „Podejrzani”, zaznaczając, że nie zamierzają porzucać tej sprawy.

Zaginięcie Roksany w Warszawie. Ciało w Wiśle odnalazł Daniel Dymiński

Dramatyczne losy nastolatki poruszyły opinię publiczną w całym kraju. Dziewczynka zniknęła w sobotę, 10 października, po wyjściu z domu na Ochocie. Choć uprzedziła rodziców, że wybiera się tylko w odwiedziny do koleżanki, w godzinach wieczornych wyszło na jaw, że w rzeczywistości spędza czas na Bulwarach Wiślanych.

Zdenerwowany tą informacją ojciec błyskawicznie skontaktował się z Roksana, a nastolatka w rozmowie telefonicznej przekonywała, że jest już w drodze powrotnej do mieszkania.

„Powiedziałem, że ma dziesięć minut. Ona mówiła, że już idzie do metra. Za dziesięć minut miałem zadzwonić i sprawdzić, gdzie jest” – relacjonował nam wtedy pan Norbert, ojciec dziewczynki.

Gdy po upływie wyznaczonego czasu mężczyzna ponownie wybrał numer córki, jej aparat był już nieaktywny, a wszelki ślad po trzynastolatce zaginął.

Wówczas ruszyła zakrojona na szeroką skalę akcja poszukiwawcza, w którą zaangażowali się funkcjonariusze policji, strażacy, płetwonurkowie, rodzina oraz prywatni detektywi. Służby dokładnie przeczesywały koryto i brzegi Wisły oraz rejony stołecznych mostów, a rodzice przez wiele dni nie tracili wiary w szczęśliwy powrót dziecka.

Tragiczny przełom nastąpił 27 października za sprawą grupy poszukiwawczej kierowanej przez Daniela Dymińskiego, prywatnie ojca zaginionego w 2023 roku Krzysztofa Dymińskiego. Zespół ten natrafił w nurtach Wisły na zwłoki młodej osoby, które znajdowały się w okolicach Mostu Świętokrzyskiego, zaledwie kilkadziesiąt metrów od punktu, gdzie Roksana była widziana po raz ostatni.

W pobliżu wyłowionego ciała zabezpieczono przedmioty osobiste nastolatki, takie jak karta płatnicza, legitymacja szkolna oraz klucze z charakterystyczną zawieszką. Mimo tak jednoznacznych poszlak śledczy przez kolejne dni wstrzymywali się z wydaniem oficjalnego komunikatu potwierdzającego tożsamość ofiary.

Prokuratura potwierdza tożsamość 13-letniej Roksany. Trwa śledztwo w sprawie śmierci

Formalne potwierdzenie najczarniejszego scenariusza napłynęło dopiero w środę, 4 listopada. Członkowie najbliższej rodziny dokonali wówczas oficjalnej identyfikacji zwłok zaginionej trzynastolatki.

„Została już przeprowadzona identyfikacja ciała z udziałem członków rodziny, acz bez samych rodziców. Zwłoki zostały rozpoznane jako należące do 13-letniej Roksany J. Prokuratura otrzymała także wstępne wyniki sekcji zwłok. O ich szczegółach nie będziemy na razie informować” – przekazał „Super Expressowi” prok. Remigiusz Krynke z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga.

Postępowanie dotyczące nieumyślnego spowodowania śmierci wciąż jest w toku. Śledczy nadal nie ustalili dokładnego przebiegu zdarzeń nad Wisłą ani przyczyn, dla których trzynastolatka znalazła się w wodzie, dlatego prokuratura oczekuje obecnie na rezultaty szczegółowych ekspertyz.

Pogrzeb zamknął dla krewnych dziewczynki czas pełnego napięcia wyczekiwania i braku pewności, pozwalając im na godne pożegnanie dziecka oraz złożenie go do grobu. Rodzina wciąż jednak mierzy się z ogromnym cierpieniem po stracie oraz brakiem odpowiedzi na kluczowe pytanie o to, co dokładnie zaszło w ten październikowy wieczór.

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