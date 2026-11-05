W Warszawie ruszył montaż nowej iluminacji świątecznej z atrakcją, jakiej w stolicy jeszcze nie było

Legendy, znane postacie i miliony świateł LED

Nowa oprawa świetlna składa się z blisko 2,9 mln energooszczędnych punktów LED oraz ponad 900 zestawów dekoracyjnych. W przestrzeni miejskiej pojawią się figurki, bramy świetlne, karuzele i specjalne fotopunkty. System wyposażono w sterowniki obniżające moc światła w godzinach mniejszego ruchu, co pozwoli ograniczyć zużycie energii i zanieczyszczenie światłem.

Trasa spacerowa zyska wyjątkowy klimat dzięki nawiązaniom do stołecznych podań i historii:

Plac Zamkowy: stanie tu wysoka choinka ozdobiona dziesiątkami tysięcy diod LED ze zmienną kolorystyką. Wokół pojawią się postacie z baśni, w tym Bazyliszek i Kamienny Niedźwiedź, a interaktywne instalacje i świetlne księgi opowiedzą ich historie.

stanie tu wysoka choinka ozdobiona dziesiątkami tysięcy diod LED ze zmienną kolorystyką. Wokół pojawią się postacie z baśni, w tym Bazyliszek i Kamienny Niedźwiedź, a interaktywne instalacje i świetlne księgi opowiedzą ich historie. Rynek Nowego Miasta: zagości tam świetlna karuzela przedstawiająca Złotą Kaczkę oraz Warsa i Sawę.

zagości tam świetlna karuzela przedstawiająca Złotą Kaczkę oraz Warsa i Sawę. Rynek Starego Miasta: przestrzeń zdominują dekoracje upamiętniające słynne postacie związane z Warszawą, takie jak Fryderyk Chopin, Maria Skłodowska-Curie, Bolesław Prus czy Stanisław Moniuszko.

Świąteczny szlak wkracza do Nowego Centrum Warszawy

Nowy koncept dekoracji zakłada mocniejsze włączenie do trasy spacerowej obszaru Nowego Centrum Warszawy. Nowymi punktami na mapie świątecznych iluminacji będą Plac Centralny oraz Park Świętokrzyski, tworzące przestrzeń do zimowych spacerów tuż obok Pałacu Kultury i Nauki.

Na Placu Centralnym ustrawiona zostanie druga efektowna choinka, a mniejsze konstrukcje w kształcie drzewek staną na Rynku Starego Miasta, Rynku Nowego Miasta i Placu Trzech Krzyży. Zupełną nowością będzie również nowy mapping na fasadzie Pałacu Staszica, połączony z muzyką i animacjami świetlnymi.

Interaktywny ogród światła pod Pałacem Kultury

Dodatkową atrakcją w ścisłym centrum staje się Park Świętokrzyski, gdzie działa już całoroczna iluminacja z motywami roślin, kwiatów i owadów. Oświetlenie tego obszaru przeszło kompleksową modernizację.

Wyjątkowym zainteresowaniem odwiedzających cieszy się 50-metrowy fragment alejki zamieniony w interaktywną przestrzeń. Zamontowane tam czujniki ruchu sprawiają, że wyświetlane na nawierzchni obrazy reagują na obecność przechodniów, angażując dzieci i dorosłych do wspólnej zabawy ruchem i światłem.

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe