Władze Warszawy zablokowały przedłużenie zgromadzenia przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego.

Organizatorzy złożyli w sądzie odwołanie od tej decyzji 26 listopada o godzinie 0.40.

Sąd Okręgowy w Warszawie rozpatrzy sprawę w ciągu 24 godzin.

Decyzja zapadła. https://t.co/lzcSGpWvaM— Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) November 25, 2026

Rafał Trzaskowski blokuje protest przed Trybunałem Konstytucyjnym

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski ogłosił w środę 25 listopada, że nie zgodzi się na kontynuację zgromadzenia przed Trybunałem Konstytucyjnym. Organizatorzy wnioskowali o przedłużenie akcji na okres od 30 listopada do 5 stycznia 2027 roku. Włodarz stolicy umotywował swoją odmowę w nagraniu opublikowanym na platformie X.

„Prawo do zgromadzeń nie jest jednak prawem do zamienienia ulicy w stałe obozowisko ze straganami i wieczornymi koncertami polityków” – powiedział Rafał Trzaskowski.

Skargi mieszkańców i interwencje policji

Samorządowiec zastrzegł, że jego krok nie ma związku z przekonaniami manifestujących, a identyczną decyzję podjąłby wobec demonstrantów o przeciwnych poglądach politycznych. Podstawą odmowy były negatywne opinie straży pożarnej oraz policji, która prowadzi w tym miejscu 20 postępowań w sprawie zakłócania porządku. Dodatkowo do stołecznego ratusza trafiło 37 skarg od okolicznych mieszkańców.

„To nie jest decyzja o poglądach, to decyzja o bezpieczeństwie i o prawach ludzi, którzy tam mieszkają. Do spokoju, do przejścia chodnikiem, do karetki, która dojedzie” – tłumaczył Trzaskowski.

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Michał Wójcik śpiewa przed Trybunałem Konstytucyjnym

W swoim wystąpieniu prezydent stolicy nawiązał również do wydarzeń na scenie ustawionej przed Trybunałem Konstytucyjnym, skąd Telewizja Republika transmitowała występy muzyczne. Podczas zgromadzenia odbył się koncert pieśni patriotycznych, wykonano „Barkę”, a poseł PiS Michał Wójcik zaśpiewał utwór Krzysztofa Krawczyka „Jak minął dzień”.

Równolegle na antenie Telewizji Republika promowano specjalną serię zegarków „Patriae Defensor”, co oznacza „Obrońca Ojczyzny”. Na czasomierzach widnieje napis „Trybunał Konstytucyjny” oraz cytat przypisywany Janowi III Sobieskiemu. Prowadzący namawiali widzów do zakupu tych pamiątek, przedstawiając to jako sposób na finansowe wsparcie stacji.

Rafał Trzaskowski drwi z zegarków Telewizji Republika

Rafał Trzaskowski wykorzystał te wątki, zwracając się w nagraniu bezpośrednio do mieszkańców alei Szucha i przypominając im o wieczornych koncertach oraz wokalnym występie parlamentarzysty.

„Pewien poseł zaśpiewał wam już ze sceny i Krawczyka, i „Barkę”, podobno na prośbę zgromadzonych. Nikt was nie pytał, więc zrobiłem to za was” – mówił prezydent Warszawy. Na koniec wbił szpilę stacji telewizyjnej, dodając, że od grudnia okoliczni lokatorzy zaznają spokoju, nawet bez kupowania „bardzo taniego zegarka od Republiki”.

Odwołanie organizatorów „Trybunaliów”

Sprzeciw stołecznego ratusza nie przerywa manifestacji od razu, ponieważ obecne zgromadzenie jest legalne do 30 listopada. Odmawiając jego przedłużenia na kolejne 36 dni nieprzerwanego protestu, urzędnicy wskazali między innymi na błędy formalne we wniosku, blokowanie alei Szucha oraz utrudnianie pracy służbom ratunkowym. Negatywne opinie w tej sprawie wydały policja, straż pożarna i pogotowie.

Organizatorzy „Trybunaliów” zaskarżyli decyzję miasta. Sąd Okręgowy w Warszawie przekazał, że odwołanie wpłynęło w czwartek 26 listopada, 40 minut po północy. Od tego momentu sąd ma 24 godziny na wydanie postanowienia. Rafał Trzaskowski zadeklarował już, że podporządkuje się każdemu wyrokowi.

Sąd Okręgowy w Warszawie wyda decyzję

Miasteczko namiotowe przed Trybunałem Konstytucyjnym funkcjonuje od września 2026 roku. Zgromadzeni sprzeciwiają się działaniom rządu, które uznają za próbę przejęcia tej instytucji. Za inicjatywą stoją środowiska powiązane z prawicowymi mediami oraz Klubami „Gazety Polskiej”, a jedną z głównych twarzy protestu jest Adam Borowski. Dalsze losy manifestacji zależą teraz wyłącznie od rozstrzygnięcia sądu.