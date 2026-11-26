Darmowy parking przy Dworcu Zachodnim

Nie wszyscy wiedzą, że w samym centrum stolicy, tuż przy obleganym, nowoczesnym Dworcu Zachodnim znajduje się zupełnie bezpłatny parking. Nie jest on objęty ani miejską Strefą Płatnego Parkowania (choć znajduje się na jej obszarze), ani lokalnym systemem opłat.

Gdzie dokładnie znajduje się parking? Natrafimy na niego zmierzając na dworzec od strony Woli. Położony jest od strony ulicy Towarowej.

Oczywiście, jak to z darmowymi parkingami bywa, o miejsce na nim nie jest łatwo. Jednak nie jest to wcale niewykonalne i przy odrobinie szczęścia można "upolować" dogodne miejsce postojowe zaledwie kilkadziesiąt metrów od dworcowych peronów(!). Jak na realia stołeczne to prawdziwy rarytas i wielka gratka zwłaszcza dla podróżujących pociągami, którzy np. mają ze sobą liczne walizki i bagaże.

PKP oferuje nowe, bezpłatne miejsca

Teraz darmowe parkowanie pod Zachodnim będzie jeszcze łatwiejsze. Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły niedawno zwiększenie przestrzeni parkingowej aż o 34 miejsca. Oznacza to, że od teraz podróżni będą mogli zostawić swój pojazd na łącznej liczbie 111 miejsc.

W ubiegłym roku dobiegła końca wieloletnia modernizacja dworca Warszawa Zachodnia, który przyszedł gruntowną przemianę i z reliktu minionej epoki zmienił się w ultranowocznesny, przestronny dworzec.

Obecnie pod powierzchnią dworca toczą się zaawansowane prace nad pierwszym w Warszawie tunelem tramwajowym, którym podróżni będą mogli dojechać do z i dworca Zachodniego w kierunku Ochoty i Śródmieścia (a docelowo również Woli).

33