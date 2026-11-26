Poszukiwania 28-latka w powiecie węgrowskim. Matka zgłosiła zaginięcie syna

W środę, 25 listopada, o godzinie 12.35 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie odebrał zgłoszenie od mieszkanki tego powiatu. Kobieta powiadomiła służby o zaginięciu swojego 28-letniego syna.

Matka przekazała policjantom, że od trzech dni nie ma kontaktu z 28-latkiem. Wiedziała jedynie, że syn wyjechał razem z 35-letnim kolegą, ale nie znała kierunku ani celu ich podróży.

Funkcjonariusze od razu ruszyli na poszukiwania, weryfikując zebrane informacje i sprawdzając miejsca, w których mogli przebywać znajomi. W akcję poszukiwawczą zaangażowali się także członkowie obu rodzin.

Tragiczne odkrycie w lesie w Słuchocinie. Prokurator Jarosław Kowalczyk o oględzinach

Około godziny 14.40 bliscy natrafili na samochód zaparkowany w kompleksie leśnym w miejscowości Słuchocin w powiecie węgrowskim. W środku auta znajdowały się ciała dwóch mężczyzn w wieku 28 i 35 lat.

Służby zabezpieczyły teren. Pod nadzorem prokuratora czynności na miejscu prowadzili policjanci z grupy dochodzeniowo-śledczej oraz technik kryminalistyki.

„W wyniku oględzin zewnętrznych zwłok, nie wykazano żadnych obrażeń, które mogłyby sugerować udział osób trzecich. Na razie przyczyny śmierci mężczyzn nie są znane. Ciała zostały już zabezpieczone, celem przeprowadzenia sekcji zwłok. Jej termin wyznaczono na poniedziałek, 30 listopada” – informuje „Super Express” prokurator Jarosław Kowalczyk z Prokuratury Rejonowej w Węgrowie.

Sekcja zwłok wyjaśni przyczyny śmierci. Śledztwo Prokuratury Rejonowej w Węgrowie

Badania z zakresu medycyny sądowej mają wykazać bezpośrednią przyczynę oraz przybliżony czas zgonu. Biegli będą mogli również zbadać, czy w organizmach zmarłych obecne były alkohol, leki, narkotyki lub inne substancje.

Wstępne rezultaty sekcji śledczy powinni otrzymać już 1 grudnia. Dopiero po zapoznaniu się z tymi ustaleniami prokuratura zdecyduje o dalszym kierunku postępowania.

„Na razie prokurator referent wszczął śledztwo w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci” – dodaje prokurator Kowalczyk.