Tragedia na osiedlu Anin w Wawrze. 28-latek wywołał awanturę w budynku przy ulicy Stradomskiej

Zdarzenie rozegrało się w środę, 25 listopada, w domu zlokalizowanym przy ulicy Stradomskiej na osiedlu Anin w Wawrze. Około godziny 6.20 jedna z zamieszkujących budynek osób usłyszała krzyki oraz odgłosy kłótni i zaalarmowała służby pod numerem 112.

Dom mieści kilka osobnych lokali, a z ustaleń śledczych wynika, że 28-letni obywatel Ukrainy nie mieszkał pod tym adresem. Mężczyzna zjawił się u osób zajmujących mieszkanie na pierwszym piętrze, gdzie miał hałasować, krzyczeć i próbować dostać się do środka jednego z lokali. Odgłosy awantury dotarły do 89-latki z parteru.

Starsza kobieta poprosiła przybysza o zachowanie spokoju i zwróciła mu uwagę na hałas. Wówczas napastnik miał zejść na dół, rzucić się na nią z pięściami i brutalnie ją pobić, posługując się prawdopodobnie fragmentem mebla.

„Awanturował się i krzyczał. Uwagę zwróciła mu 89-letnia kobieta, mieszkająca na parterze. Mężczyzna bardzo dotkliwie ją pobił, używając do tego mebla” – przekazała w rozmowie z „Super Expressem” prokurator Marzena Kiełek-Łopińska z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga.

Śmierć 89-latki z Wawra. Prokurator zlecił sekcję zwłok kobiety

W chwili przyjazdu ratowników poszkodowana seniorka jeszcze żyła. Służby podjęły reanimację, ale odniesione obrażenia okazały się zbyt rozległe i kobiety nie udało się uratować.

„Kobieta doznała przede wszystkim poważnych obrażeń głowy” – poinformowała prokurator Marzena Kiełek-Łopińska.

Na miejscu tragedii pracował biegły z zakresu medycyny sądowej. Śledczy zlecili przeprowadzenie sekcji zwłok, która pozwoli wskazać bezpośrednią przyczynę zgonu, dokładny charakter obrażeń oraz rodzaj użytego przez sprawcę przedmiotu.

Kim był napastnik z ulicy Stradomskiej? Ustalenia śledczych i mediów

Z wstępnych ustaleń wynika, że zatrzymany mężczyzna nie był spokrewniony z 89-latką i najprawdopodobniej w ogóle jej wcześniej nie znał. Całe zajście mogło zacząć się od przypadkowego spotkania w trakcie wywołanej przez niego awantury.

Doniesienia medialne, których policja nie zawarła w oficjalnym komunikacie, wskazują, że seniorka była matką właścicielki domu, a na piętrze budynku miały znajdować się lokale na wynajem.

Funkcjonariusze ujęli 28-latka tuż po ataku. Zarówno policjantów, jak i prokuratora zaniepokoiło zachowanie zatrzymanego, który miał postępować w sposób irracjonalny.

Zarzut zabójstwa dla 28-letniego obywatela Ukrainy. Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga chce aresztu

W czwartek akta postępowania przekazano do Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. Prowadzący sprawę prokurator zapoznawał się ze zgromadzonym materiałem dowodowym i przygotowywał czynności procesowe z zatrzymanym.

„28-latkowi zdecydowano się postawić zarzut z art. 148 Kodeksu karnego, czyli zabójstwa. Mężczyzna przyznał się do zarzucanych mu czynów, ale odmówił składania zeznań. Złożono już wniosek o jego tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy. Sąd decyzję podejmie jutro” – dodaje prokurator Kiełek-Łopińska.

Na piątek zaplanowano także sekcję zwłok, której rezultaty dadzą odpowiedź na pytanie o dokładną przyczynę śmierci 89-latki. Z ustaleń „Super Expressu” wynika, że w chwili ataku 28-latek był trzeźwy, natomiast śledczy oczekują jeszcze na rezultaty badań toksykologicznych.

Za zbrodnię zabójstwa Kodeks karny przewiduje karę od 10 lat pozbawienia wolności do dożywocia.