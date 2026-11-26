Sąd Okręgowy wydał wyrok. Andrij S. odpowie za zabójstwo Romana Z.

Podczas odczytywania wyroku przez sędzię Monikę Niezabitowską-Nowakowską oskarżeni Andrij S. oraz Ion B. zachowali całkowite milczenie i nie okazywali żadnych emocji. Rozstrzygnięcie zamknęło jeden z najbardziej makabrycznych procesów z ostatnich lat.

Sąd Okręgowy uznał oskarżonego Andrija S. za winnego tego, że w okresie od 1 lutego do 1 marca 2024 roku w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 71, działając wspólnie i w porozumieniu z Ionem B., dokonał zabójstwa Romana Z. – odczytała sędzia.

Sąd wymierzył mu za ten czyn karę 25 lat więzienia. Jednocześnie za dokonane w tej samej lokalizacji brutalne pobicie Bartosza P. skazał go na 5 lat pozbawienia wolności.

Na zasadzie pełnej kumulacji sąd wymierzył Andrijowi S. łączną karę 30 lat pozbawienia wolności – zakończyła sędzia Niezabitowska-Nowakowska.

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Wyrok dla Iona B. Wspólnik skazany na 15 lat więzienia

Sąd uznał za winnego również współdziałającego ze sprawcą Iona B., który za swój udział w zbrodni spędzi 15 lat w więzieniu.

Działając z zamiarem bezpośrednim, wspólnie i w porozumieniu z Andrijem S., wziął udział w zabójstwie Romana Z. – brzmiał wyrok.

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Kulisy zbrodni przy ulicy Grzybowskiej. Sędzia Marcin Kosowski o szczegółach

Przebieg wydarzeń w warszawskim pustostanie przedstawił w ustnym uzasadnieniu sędzia Marcin Kosowski.

Zeznania naocznych świadków oraz wyjaśnienia sprawców pozwoliły bezsprzecznie odtworzyć koszmar, do którego doszło w opuszczonym budynku – rozpoczął sędzia.

Według ustaleń sądu podłożem tragedii były „pretensje o byłą partnerkę oskarżonego oraz wulgarne żądania pieniędzy wysuwane przez ofiarę”. Zajście rozpoczęła awantura wywołana po wypiciu alkoholu.

To wtedy padł pierwszy cios nożem w klatkę piersiową – relacjonował sędzia Kosowski.

Krwawiący i ciężko ranny Roman przedostał się do sąsiedniego pomieszczenia, w którym przebywali inni lokatorzy, po czym błagał ich o wezwanie karetki pogotowia.

Oprawcy nie dali mu jednak szansy. broczący krwią Gdy ranny Roman próbował ratować życie i uciekać, to właśnie Jon B. rzucił się na niego, powalił na podłogę i uniemożliwił ucieczkę – podkreślił sędzia.

Takie zachowanie Iona B. zapewniło jego wspólnikowi czas na dokończenie ataku. Andrij S. wpadł w morderczy szał.

Oskarżony działał w morderczym amoku, pod wpływem środków psychoaktywnych i alkoholu – wyjaśniał sędzia.

Według ustaleń sądu główny oskarżony samodzielnie zadał ofierze kilkadziesiąt ciosów przy użyciu noża oraz tasaka.

Biegli określili jego zachowanie jako klasyczne nadzabijanie – zadanie kilkudziesięciu ran znacznie wykraczających poza pozbawienie życia – dodał Kosowski.

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Motyw zbezczeszczenia zwłok i sprawa śmierci Bartosza P.

W uzasadnieniu przywołano również powód, dla którego sprawca dopuścił się zbezczeszczenia ciała zamordowanego mężczyzny.

Świadek ujawniła, że Andrij S. z pełnym cynizmem tłumaczył po zatrzymaniu, dlaczego odrąbał ofierze ręce na wysokości nadgarstków – mówił sędzia. Zrobił to w odwecie za to, że rozpaczliwie broniący się mężczyzna zostawił na jego szyi ślady zadrapań – kontynuował.

Śledczym i sądowi nie udało się w pełni wyjaśnić okoliczności śmierci drugiego z mężczyzn, Bartosza P., ponieważ ukryte w opuszczonym budynku ciało znajdowało się w stanie zaawansowanego rozkładu. Biegły nie zdołał ustalić przyczyny zgonu, tym bardziej że w drogach oddechowych zmarłego znaleziono ślady wymiocin. W rezultacie sąd skazał Andrija S. wyłącznie za brutalne pobicie, na które wskazywały wieloodłamowe złamanie żuchwy oraz zmasakrowana twarzoczaszka.

Po opuszczeniu sali rozpraw prokurator Aleksandra Piasta-Pokrzywa oceniła, że było to jedno z najbardziej drastycznych zdarzeń. Poinformowała, że o ewentualnym złożeniu apelacji, szczególnie w kwestii wymiaru kary dla Iona B., zdecyduje po przeanalizowaniu pisemnego uzasadnienia wyroku, i odniosła się do postawy głównego skazanego.

Czy oskarżeni byli świadomi tego, co zrobili? Byli świadomi. Oskarżony Andrij S. nie kwestionował tego, że brał udział w zdarzeniach. Sam zresztą zaznaczył w mowach końcowych, że nie czuje się niewinny, a wnosi jedynie o to, żeby sąd nie wymierzał mu kary dożywotniego pozbawienia wolności – powiedziała prokurator Aleksandra Piasta-Pokrzywa.

Kolejny akt oskarżenia w sprawie zabójstwa Serhija S.

Wyrok nie kończy postępowań sądowych dotyczących wydarzeń w tak zwanym „Domu Złym”.

Mamy jeszcze jedną ofiarę, której ciało zostało znalezione w tej kamienicy – poinformowała prokurator. Osoba podejrzana o to, że dokonała zabójstwa Serhija S., została zatrzymana. We wtorek został skierowany do tutejszego sądu akt oskarżenia, również o przestępstwo z artykułu 148 Kodeksu karnego – podsumowała.

Na koniec uzasadnienia wyroku sędzia Marcin Kosowski odniósł się do warunków panujących w miejscu zbrodni.