Krzysztof Gawkowski o dezinformacji w sieci. Czy dojdzie do zatrzymań po upadku rakiet?

Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski przekazał niedawno, że po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie pociski i związanym z tym rozpowszechnianiem fałszywych informacji nie można wykluczyć zatrzymań.

Te wszystkie nieprawdziwe informacje, ich wytwarzanie, zawsze jest zgłaszane do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, do policji i służb odpowiedzialnych za ewentualne złamanie prawa - podkreślił Gawkowski.

Przypomniał również, że służby podejmowały już podobne, zdecydowane kroki po akcie terroru w Krakowie.

Fala fałszywych doniesień w sieci ruszyła natychmiast po tym, jak w nocy z 19 na 20 listopada 2026 roku na polskie terytorium spadły trzy rosyjskie pociski manewrujące Ch-101, a ich szczątki odnaleziono w Nowym Lipowcu, Rudniku nad Sanem oraz Mołodyczy. Z najnowszych danych resortu cyfryzacji wynika, że zmanipulowane materiały na temat tego zdarzenia osiągnęły w polskim internecie ponad 20 milionów wyświetleń. Przeważały w nich oskarżenia o ukraińską prowokację, podważanie skuteczności polskiej obrony oraz teorie spiskowe o planowanym wprowadzeniu stanu wyjątkowego i odwołaniu przyszłorocznych wyborów.

Rosyjska rakieta znów spadła w Polsce. „Pomyślałam: wojna”

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Kary za dezinformację w Kodeksie karnym. Kogo ściga ABW?

Wobec pytań o to, czy bezrefleksyjne udostępnienie fałszywego wpisu w mediach społecznościowych grozi natychmiastowym zatrzymaniem, służby rygorystycznie oddzielają zaplanowaną manipulację od błędu zdezorientowanego obywatela. Wicepremier Krzysztof Gawkowski wskazał wprost, że za budową nieprawdziwych narracji stoją głównie rosyjskie i białoruskie boty oraz trolle. Przyznał przy tym, że fałszywe treści masowo powielają polscy influencerzy i zwykli internauci, którzy „nie sprawdzają informacji i są trochę wykorzystywani jako naiwni do tego, żeby siać tę dezinformację”.

Dezinformacja opiera się na silnych emocjach, takich jak lęk i oburzenie, co często wywołuje społeczną panikę. Znowelizowane w ubiegłych latach przepisy Kodeksu karnego przewidują karę od 8 lat pozbawienia wolności za kolportowanie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji, jeśli ich celem jest „wywołanie poważnych zakłóceń w ustroju lub gospodarce RP”. Z tego powodu ABW i inne służby koncentrują się na agenturze oraz osobach tworzących fake newsy z wyraźnym zamiarem destabilizacji państwa. Choć zwykły użytkownik sieci nie trafi do więzienia za jedno niecelowe kliknięcie, organy ścigania zapowiadają karanie za bezpodstawne wywoływanie fałszywych alarmów.

QUIZ z "Wielkiego Testu" TVP z "Poradnika bezpieczeństwa". Sprawdź, czy wiesz, co zrobić w sytuacji kryzysowej! Pytanie 1 z 37 Co należy zrobić, gdy usłyszysz syrenę alarmową? włączyć radio lub telewizor i słuchać komunikatów natychmiast wyjść z domu, nie czekając na informacje Następne pytanie

Centrum Walki z Dezinformacją i Paweł Olszewski. Konferencja w Pałacu Rzeczypospolitej

Kilka tygodni temu powołano Centrum Walki z Dezinformacją (CWD), które ma skuteczniej zwalczać rosyjską propagandę i chronić obywateli przed chaosem. Rządową instytucją kieruje wiceminister cyfryzacji Paweł Olszewski, a jej zadaniem jest całodobowe monitorowanie infosfery oraz koordynowanie odpowiedzi państwa na fałszywe treści w internecie. Szef CWD zapowiedział, że jednostka ma działać aktywnie, wyprzedzać wrogie narracje i błyskawicznie reagować na nie sprawdzonymi komunikatami.

Nowym narzędziom państwa, metodom zwalczania plotek o zagrożeniach militarnych oraz budowaniu odporności społecznej poświęcona jest dzisiejsza konferencja „Dezinformacja 360° – władza, wpływ i odporność w erze transformacji informacyjnej”. Spotkanie w warszawskim Pałacu Rzeczypospolitej odbywa się z udziałem kluczowych przedstawicieli władz, w tym między innymi ministra Tomasza Siemoniaka, marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej oraz wicepremiera Krzysztofa Gawkowskiego. Na godzinę 10.00 zaplanowano briefing, podczas którego politycy przedstawią sposoby skutecznego odpierania ataków w cyberprzestrzeni i ochrony Polaków przed wrogą manipulacją.