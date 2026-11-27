Oto jak zmienią się ulice przy szkołach we Włochach

Nowe rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo powstaną w rejonie Szkoły Podstawowej nr 66 przy ul. Przepiórki, Szkoły Podstawowej nr 87 przy ul. Malowniczej oraz Szkoły Podstawowej nr 227. Projekty stałej organizacji ruchu zostały opracowane we współpracy z Zarządem Dróg Miejskich, Biurem Zarządzania Ruchem Drogowym oraz Biurem Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy.

Prace obejmą wdrożenie nowoczesnych rozwiązań z zakresu uspokojenia ruchu drogowego. W rejonie wymienionych placówek zaplanowano m.in.:

Doświetlenie oraz wyniesienie przejść dla pieszych , co poprawi widoczność najmłodszych.

, co poprawi widoczność najmłodszych. Poszerzenie chodników i oddzielenie ich od jezdni pasami zieleni.

i oddzielenie ich od jezdni pasami zieleni. Wykonanie wyniesionych skrzyżowań zmuszających kierowców do zwolnienia.

zmuszających kierowców do zwolnienia. Zastosowanie dodatkowych elementów wymuszających bezpieczną jazdę.

Dzielnica Włochy pozyskała na realizację tych prac znaczące dofinansowanie z Zarządu Dróg Miejskich w wysokości 4,4 mln zł, co stanowi przeważającą część całościowego budżetu projektu.

Głos uczniów i nowe standardy dla stolicy

Projektowanie zmian przy szkołach poprzedzono dokładną analizą potrzeb lokalnej społeczności. Kluczową rolę odegrali sami uczniowie i ich rodzice, którzy w specjalnych ankietach wskazywali miejsca niebezpieczne oraz proponowali własne usprawnienia w otoczeniu swoich placówek.

Docelowo programem Droga na szóstkę na terenie dzielnicy Włochy ma zostać objętych łącznie osiem szkół podstawowych. Przebudowa otoczenia pozostałych pięciu placówek będzie realizowana sukcesywnie w kolejnych etapach, zależnie od dostępności środków finansowych. Wypracowane w ten sposób rozwiązania mają stać się wzorem do naśladowania przy kolejnych tego typu modernizacjach w całej Warszawie.

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe