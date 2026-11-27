Oto jak zmienią się ulice przy szkołach we Włochach
Nowe rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo powstaną w rejonie Szkoły Podstawowej nr 66 przy ul. Przepiórki, Szkoły Podstawowej nr 87 przy ul. Malowniczej oraz Szkoły Podstawowej nr 227. Projekty stałej organizacji ruchu zostały opracowane we współpracy z Zarządem Dróg Miejskich, Biurem Zarządzania Ruchem Drogowym oraz Biurem Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy.
Prace obejmą wdrożenie nowoczesnych rozwiązań z zakresu uspokojenia ruchu drogowego. W rejonie wymienionych placówek zaplanowano m.in.:
- Doświetlenie oraz wyniesienie przejść dla pieszych, co poprawi widoczność najmłodszych.
- Poszerzenie chodników i oddzielenie ich od jezdni pasami zieleni.
- Wykonanie wyniesionych skrzyżowań zmuszających kierowców do zwolnienia.
- Zastosowanie dodatkowych elementów wymuszających bezpieczną jazdę.
Dzielnica Włochy pozyskała na realizację tych prac znaczące dofinansowanie z Zarządu Dróg Miejskich w wysokości 4,4 mln zł, co stanowi przeważającą część całościowego budżetu projektu.
Głos uczniów i nowe standardy dla stolicy
Projektowanie zmian przy szkołach poprzedzono dokładną analizą potrzeb lokalnej społeczności. Kluczową rolę odegrali sami uczniowie i ich rodzice, którzy w specjalnych ankietach wskazywali miejsca niebezpieczne oraz proponowali własne usprawnienia w otoczeniu swoich placówek.
Docelowo programem Droga na szóstkę na terenie dzielnicy Włochy ma zostać objętych łącznie osiem szkół podstawowych. Przebudowa otoczenia pozostałych pięciu placówek będzie realizowana sukcesywnie w kolejnych etapach, zależnie od dostępności środków finansowych. Wypracowane w ten sposób rozwiązania mają stać się wzorem do naśladowania przy kolejnych tego typu modernizacjach w całej Warszawie.