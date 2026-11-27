Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił zakaz zgromadzenia. Rafał Trzaskowski zapowiada zażalenie

W czwartkowy wieczór, 26 listopada, Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił odwołanie organizatora manifestacji i uchylił zakaz wydany wcześniej przez prezydenta stolicy. W środę Rafał Trzaskowski informował, że nie wyraził zgody na dalsze protesty przed gmachem Trybunału Konstytucyjnego przy alei Szucha.

Decyzja sądu pozwala protestującym na kontynuowanie miasteczka namiotowego po zakończeniu dotychczas zgłoszonego terminu. Kolejne zgromadzenie zaplanowano na okres od 30 listopada do 5 stycznia 2027 roku.

Prezydent Warszawy nie rezygnuje jednak z dalszych kroków prawnych. W piątek rano Rafał Trzaskowski ogłosił, że stołeczny ratusz zakwestionuje czwartkowe orzeczenie sądu.

„Szanuję decyzję sądu, ale skorzystamy z prawa do zażalenia. Chodzi o mieszkańców i o służby ratunkowe, które muszą przejechać przez Aleję Szucha. Wolność zgromadzeń – tak. Blokowanie ulicy przez ponad miesiąc – nie” – napisał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski w serwisie X.

Władze stolicy domagają się ponownego zbadania sprawy. Do momentu rozpatrzenia zażalenia przez sąd nie jest przesądzone, czy organizatorzy ostatecznie utrzymają prawo do prowadzenia protestu do początku stycznia.

„Na złożenie zażalenia do Sądu Apelacyjnego mamy 24 godziny. Robimy to głównie ze względu na skargi mieszkańców oraz negatywną opinię co do przedłużenia manifestacji, jaką wydały służby: straż pożarna, policja i pogotowie ratunkowe” – mówi w rozmowie z „Super Expressem” Marzena Gawskowska, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Warszawa.

Dlaczego sąd uchylił decyzję Rafała Trzaskowskiego? Uzasadnienie sędzi Anny Bonkowskiej-Kubek

Jednym z argumentów ratusza za odmową był termin złożenia zawiadomienia o zgromadzeniu. Urzędnicy wskazywali, że dokument obejmujący protest trwający do 5 stycznia wpłynął częściowo zbyt wcześnie.

Przepisy Prawa o zgromadzeniach wymagają, aby zawiadomienie trafiło do gminy nie wcześniej niż 30 dni i nie później niż sześć dni przed planowaną datą demonstracji. Władze miasta uznały, że okres po 10 grudnia wykracza poza ten ustawowy przedział.

Sąd odrzucił jednak tę interpretację przepisów. Sędzia Anna Bonkowska-Kubek wyjaśniła, że ustawowy termin należy liczyć w odniesieniu do pierwszego dnia planowanego zgromadzenia, a ten wymóg organizatorzy spełnili.

W uzasadnieniu podkreślono także, że zakaz demonstracji stanowi najbardziej radykalny środek, po który można sięgać wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach. Władze samorządowe powinny najpierw poszukać rozwiązań pozwalających na pokojowy przebieg protestu.

Skargi mieszkańców i interwencje policji na alei Szucha

Stołeczny ratusz wydał zakaz organizacji kolejnej manifestacji 25 listopada. Urzędnicy argumentowali tę decyzję między innymi zajęciem jezdni alei Szucha oraz utrudnieniami w codziennym życiu okolicznych mieszkańców.

Z danych przywołanych przez prezydenta Warszawy wynika, że policja prowadziła 20 postępowań w sprawie zakłócania porządku lub ciszy nocnej, natomiast do urzędu miasta miało wpłynąć 37 skarg od mieszkańców.

„To nie jest decyzja o poglądach. To decyzja o bezpieczeństwie i o prawach ludzi, którzy tam mieszkają. Do spokoju, do przejścia chodnikiem, do karetki, która dojedzie” – tłumaczył wcześniej Rafał Trzaskowski.

Miasteczko namiotowe przed Trybunałem Konstytucyjnym. Koncerty i występy polityków

Przed gmachem Trybunału Konstytucyjnego wyrosło rozbudowane zaplecze manifestacji. Uczestnicy protestu rozstawili na miejscu namioty oraz scenę, z której odbywają się przemówienia i koncerty.

Wydarzenie relacjonują prawicowe media, a na miejscu pojawiają się politycy. Poseł Michał Wójcik śpiewał ze sceny między innymi utwór Krzysztofa Krawczyka „Jak minął dzień” oraz „Barkę”.

W trakcie transmisji Telewizji Republika promowano również sprzedaż zegarków z napisem „Trybunał Konstytucyjny”. Rafał Trzaskowski odniósł się do tych sytuacji, zaznaczając, że prawo do demonstracji nie daje przyzwolenia na przekształcanie ulicy w stałe obozowisko ze straganami i wieczornymi koncertami polityków.

Tego rodzaju złośliwe uwagi miały unaocznić uciążliwość protestu, jednak nie były formalną przyczyną wydania zakazu. Decyzja stołecznego ratusza opierała się na wymogach formalnych, względach bezpieczeństwa, organizacji ruchu oraz ochronie praw mieszkańców.