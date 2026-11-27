Pożar na ulicy Oszmiańskiej. Strażacy ewakuowali dwie osoby

W czwartek, 26 listopada, około godziny 23 służby odebrały zgłoszenie o pożarze na numer alarmowy. Kiedy pierwsze zastępy miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przyjechały pod budynek przy ulicy Oszmiańskiej, z okien oraz balkonu lokalu na pierwszym piętrze wydobywał się ogień. Płomienie zdążyły już zająć elewację i powoli przedostawały się do mieszkania usytuowanego piętro wyżej.

Strażacy wydostali z niebezpiecznej strefy osobę, która czekała na pomoc na balkonie płonącego lokalu. Kolejną osobę ratownicy wyprowadzili z mieszkania znajdującego się na drugim piętrze.

Obie uratowane osoby trafiły pod opiekę zespołów ratownictwa medycznego. Jak przekazał kapitan Paweł Baran z warszawskiej straży pożarnej, nie uskarżały się one na żadne dolegliwości, jednak zostały zabrane do szpitala na szczegółowe badania, ponieważ służby podejrzewały u kobiet podtrucie tlenkiem węgla. Pozostali mieszkańcy opuścili budynek o własnych siłach jeszcze przed przyjazdem ratowników.

Spalone mieszkanie i uszkodzona elewacja. Akcja dziewięciu zastępów straży

Mieszkanie, w którym wybuchł pożar, zostało doszczętnie zniszczone przez żywioł. Ogień nadpalił i mocno okopcił również elewację budynku, a także uszkodził balkon oraz lokal znajdujący się piętro wyżej.

W związku z tym, że dym wypełnił klatkę schodową, strażacy skontrolowali sąsiednie mieszkania i przewietrzyli zadymioną część obiektu.

W szczytowym momencie akcji z żywiołem walczyło dziewięć zastępów straży pożarnej, czyli łącznie 31 ratowników. Działania gaśnicze, dogaszanie oraz sprawdzanie pogorzeliska zakończyły się około godziny 4.

Świeczka zapachowa przyczyną pożaru? Policja i nadzór budowlany na miejscu

Według ustaleń „Super Expressu” służby jako główną hipotezę przyjmują, że pożar wywołała świeczka zapachowa. Wieczorem miała ją rozpalić 21-letnia kobieta, która mieszka w tym lokalu razem ze swoją matką.

„Młoda kobieta oraz jej matka zostały już przesłuchane. Na razie prokurator nie postawił nikomu zarzutów. Początkowo zadymienie miało wziąć się z pozostawionej świeczki zapachowej, o której 21-latka zapomniała. Kobiety próbowały na własną rękę ugasić pożar i pozbyć się dymu, jednak w pewnym momencie zdecydowały się ewakuować. Ogień chwilę potem zaczął się rozprzestrzeniać” – przekazuje nadkomisarz Paulina Onyszko, oficer prasowy KRP VI.

W spalonym lokalu pracę rozpoczął już policyjny biegły z zakresu pożarnictwa, którego zadaniem jest dokładne ustalenie przyczyny pojawienia się ognia.

Na miejscu pojawił się także Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. Po przeprowadzeniu kontroli wykluczył on zagrożenie dla konstrukcji bloku, dzięki czemu pozostałe rodziny mogły wrócić do swoich mieszkań.