Grób 13-letniej Roksany na Cmentarzu Północnym w Warszawie

Listopadowe chłody odcisnęły już ślad na kwiatach złożonych na grobie 13-letniej Roksany na warszawskim Cmentarzu Północnym. Białe róże utraciły dawną barwę, a szron pokrył brązowego pluszowego misia ustawionego obok portretu dziewczynki w czarnej ramce. Przed zdjęciem znajdują się obrazek Matki Boskiej oraz maleńki aniołek.

Mogiłę nadal otacza wiele zniczy, wiązanek i wieńców, a wśród kwiatów leży kompozycja w kształcie serca ułożona z białych i różowych różyczek. Przyjaciele zmarłej przynieśli w dniu pogrzebu wyjątkową pamiątkę w postaci wspólnego zdjęcia drużyny piłkarskiej, na którym młodzi zawodnicy siedzą obok siebie na murawie, co przywołuje wspomnienia dawnych meczów i treningów.

Na miejscu spoczynku dziewczynki złożono także zabezpieczoną przed wilgocią i deszczem kartkę z pożegnaniem: „Droga Roksano, zawsze będziemy mieć Cię w naszych sercach”.

Wspomnienia rodziców Roksany. Jaką osobą była 13-latka?

Trzy dni po zaginięciu nastolatki, 13 października, jej bliscy nadal mieli nadzieję na szczęśliwy powrót dziewczynki. W domu czekały jej osobiste przedmioty, zdobyte medale sportowe oraz kupiony specjalnie dla niej ukochany pies Koko.

Rodzice dziewczynki, Sylwia i Norbert, opisywali wówczas córkę jako osobę spokojną i nieco zamkniętą w sobie, która mimo dorastania wciąż szukała z nimi bliskiego kontaktu. Ojciec nastolatki wspominał: „Przychodziła do mnie i mówiła: «Tato, tuli»”.

Choć 13-latka bywała nieśmiała i z trudem przeciwstawiała się innym, rozwijała liczne pasje, trenując judo oraz piłkę nożną i zdobywając na zawodach medale. Podobnie jak rówieśniczki chętnie spędzała czas z koleżankami oraz wybierała się na zakupy do galerii handlowych, a także utrzymywała bardzo dobre relacje ze swoim starszym bratem.

Za pośrednictwem „Super Expressu” rodzice zaapelowali wtedy do córki, zapewniając, że niezależnie od okoliczności może wrócić do domu. Mama Roksany mówiła wówczas: „Że tęsknimy za nią. Niech się nie boi i wraca do domu. Że czekamy na nią, że ją kochamy”. Bliscy nie zdołali jednak ponownie przytulić dziewczynki.

Poszukiwania w Wiśle i ustalenia detektywa Kamila Sobkiewicza

Nastolatka zaginęła 10 października po spotkaniu ze znajomymi na warszawskich Bulwarach Wiślanych, a w trwające 17 dni poszukiwania zaangażowali się bliscy, policjanci, strażacy, ratownicy i prywatni detektywi. W piątek, 27 listopada, mija dokładnie miesiąc od dnia, w którym zespół pod kierownictwem Daniela Dymińskiego odnalazł w Wiśle w okolicach Mostu Świętokrzyskiego ciało dziewczynki. Akcja ta miała miejsce 27 października.

Pogrzeb odbył się 4 listopada na Cmentarzu Północnym w Warszawie, a w ostatniej drodze zmarłej towarzyszyli krewni, znajomi ze szkoły i koledzy z zespołu piłkarskiego.

Mimo upływu miesiąca od odnalezienia ciała okoliczności, w jakich 13-latka znalazła się w wodzie, pozostają niewyjaśnione. Sprawę na prośbę rodziców wciąż bada prywatny detektyw Kamil Sobkiewicz, który wcześniej brał udział w akcji poszukiwawczej.

Kilka dni temu w rozmowie z „Super Expressem” przekazał on, że przed zaginięciem Roksany miało dojść do kłótni oraz bójki, a detektywi dotarli do świadków, których zeznania mogą okazać się kluczowe. „Możemy mieć tutaj do czynienia nawet z zabójstwem” – mówił „Super Expressowi” Sobkiewicz. Jest to jednak wyłącznie jedna z hipotez detektywa, której prokuratura jak dotąd nie potwierdziła.

Jeszcze tej jesieni 13-latka uczęszczała na lekcje, wracała z treningów, spędzała czas z rówieśnikami i przytulała się do rodziców. Obecnie przy jej cmentarnym portrecie stoi pokryty szronem miś, a rodzina nadal czeka na wyjaśnienie przyczyn utraty dziecka.