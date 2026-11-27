Tegoroczna noc andrzejkowa wypada z niedzieli na poniedziałek, jednak stołeczne obchody potrwają od piątku do poniedziałku (27–30 listopada). W programie warszawskich wydarzeń znalazły się bale wymagające wieczorowych sukni, smokingów lub szkockich kiltów, a także imprezy w klimacie amerykańskich lat 20. ubiegłego wieku, występy dudziarzy i koncerty z przebojami polskiego rocka. Mieszkańcy stolicy skorzystają również z tradycyjnego lania wosku oraz wróżb miłosnych.

Szkocki bal w Reducie Banku Polskiego. Ile kosztują bilety na charytatywne andrzejki?

W sobotę, 28 listopada, w zabytkowych wnętrzach Reduty Banku Polskiego odbędzie się bal w szkockim stylu, podczas którego zamiast tradycyjnych spodni będzie można założyć kilt. Wydarzenie nawiązuje do faktu, że święty Andrzej jest patronem Szkocji, a dzień jego wspomnienia stanowi tam święto narodowe. Organizatorzy zaplanowali tradycyjne szkockie tańce, koncert zespołu dudziarzy Częstochowa Pipes and Drums, kolację oraz loterię z nagrodami.

Koszt udziału w tej imprezie wynosi 600 zł od osoby, czyli 1200 zł za parę. Jak ustalił „Super Express”, w sprzedaży pozostały już ostatnie wejściówki, a ich zakup jest możliwy wyłącznie telefonicznie u Paula Gogolinskiego ze St Andrews Foundation pod numerem 694 428 803. Bal ma charakter charytatywny, a dochód zasili konto potrzebujących.

Gala w hotelu Sheraton Grand Warsaw i zabawa w restauracji Ale Sztuka

Świętowanie będzie można rozpocząć już w piątek, 27 listopada, podczas uroczystej gali z okazji 30-lecia Włoskiej Izby Handlowo-Przemysłowej w Polsce w pięciogwiazdkowym hotelu Sheraton Grand Warsaw. Choć wydarzenie nie jest typowym balem andrzejkowym, pozwoli zainaugurować weekend w eleganckiej oprawie.

Od uczestników wymagane są stroje wieczorowe – smokingi dla mężczyzn i długie suknie dla kobiet. Powitanie gości zaplanowano na godzinę 17.30, a bilet wstępu kosztuje 492 zł od osoby. W cenie zawarto koncert galowy, uroczystą kolację, jubileuszowy toast i zabawę taneczną do godziny pierwszej w nocy.

Tańszą alternatywą w klimacie filmowym będzie sobotnia impreza w restauracji Ale Sztuka przy muzyce jazzowej i swingowej. Początek wydarzenia w stylu Wielkiego Gatsby’ego i lat 20. XX wieku wyznaczono na godzinę 20.00, a organizatorzy zachęcają do założenia strojów z epoki, w tym cekinowych sukni, długich sznurów pereł, kapeluszy oraz szelek. Wstęp nie jest biletowany – goście płacą wyłącznie za zamówione jedzenie i napoje, a rezerwacji stolików można dokonać pod numerem telefonu 797 042 424.

Koncerty w klubie Stodoła. Na scenie T.LOVE, Maleńczuk, Porter i Poniedzielski

Zwolennicy muzyki rockowej w sobotę o godzinie 19.00 mogą wybrać się na koncert zespołu T.LOVE w klubie Stodoła. Grupa z Muńkiem Staszczykiem na czele wykona utwory z najnowszego albumu „Orajt” oraz swoje największe przeboje, a jako goście specjalni wystąpią Maciej Maleńczuk i John Porter. Bilety w sprzedaży internetowej kosztują od 168,54 zł.

Muzyczne andrzejki w tym samym klubie zamknie w poniedziałek, 30 listopada, występ satyryka i poety Andrzeja Poniedzielskiego, zaplanowany na godzinę 19.00. Artysta znany z pisania tekstów piosenek między innymi dla Maryli Rodowicz, Edyty Geppert i Michała Bajora zaprezentuje program łączący humor, muzykę i refleksję. Ceny wejściówek na ten wieczór zaczynają się od 137,80 zł.

Wróżbita Maciej w G City Promenada. Ciasteczka z wróżbą w Ogrodzie Botanicznym PAN w Powsinie

Osoby szukające odpowiedzi na pytania o przyszłoroczną miłość, awans, wygraną czy życiowe zmiany będą mogły skonsultować się z Wróżbitą Maciejem, czyli znanym z telewizji Maciejem Skrzątkiem. Spotkanie w centrum handlowym G City Promenada odbędzie się w sobotę, a sam wróżbita będzie dostępny w godzinach 12.00–17.00. Cała impreza z udziałem wróżek stawiających tarota i przepowiadających przyszłość uczuciową potrwa od godziny 11.00 do 18.00, a wstęp na nią jest bezpłatny.

Andrzejkowe atrakcje dla rodzin z dziećmi przygotował również Ogród Botaniczny PAN w Powsinie, gdzie w piątek rusza wystawa iluminacji „Królestwo Zwierząt”. W sobotę w godzinach 16.00–21.00 goście odwiedzający tamtejszy Park Miliona Świateł otrzymają ciasteczka z wróżbami. Bilety w kasie kosztują 49 zł (normalny), 42 zł (ulgowy) oraz 159 zł (rodzinny dla czterech osób), natomiast dzieci poniżej trzeciego roku życia wchodzą za darmo.

Darmowe andrzejki w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi

W stołecznym programie uwzględniono także dawne polskie zwyczaje andrzejkowe, które przed laty miały zdradzać młodym dziewczętom termin zamążpójścia. Do tradycyjnych metod przepowiadania przyszłości należało odczytywanie kształtów wylanego wosku, ustawianie butów w rzędzie oraz wróżenie z obrączki.

Powrót do tych obrzędów organizuje w sobotę Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. W godzinach 18.00–22.00 uczestnicy wydarzenia skorzystają z wróżb, warsztatów tanecznych, zabawy przy muzyce pięciu kapel ludowych oraz regionalnych potraw przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich. Wstęp na imprezę jest całkowicie darmowy.