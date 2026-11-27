Samopodpalenie na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Ranny 22-letni student

W środową noc, 25 listopada, na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie 22-letni student informatyki z Ukrainy Eduard P. podpalił się naprzeciwko Pałacu Prezydenckiego. Motywy jego działania wciąż pozostają nieznane.

Płonącemu mężczyźnie natychmiast ruszyli na pomoc funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa oraz przypadkowi przechodnie. Poszkodowany błyskawicznie otrzymał wsparcie medyczne, ponieważ w pobliżu znajdował się zespół ratownictwa medycznego.

Jak ustalił reporter „Super Expressu”, 22-latek z poparzonymi dłoniami i częścią twarzy został przewieziony do Wojskowego Instytutu Medycznego. Rzecznik placówki Mariusz Gierej poinformował, że stan młodego mężczyzny jest bardzo ciężki.

Eduard P. studiował na Politechnice Częstochowskiej. Co mówią o nim znajomi z akademika?

Z ustaleń dziennikarzy „Faktu” wynika, że Eduard P. pochodził z Winnicy w Ukrainie. Wcześniej miał uczyć się na Winnickim Narodowym Uniwersytecie Technicznym, a później rozpocząć studia na Wydziale Informatyki i Sztucznej Inteligencji Politechniki Częstochowskiej.

Student mieszkał na co dzień w akademiku „Bliźniak”. Jego współlokatorzy zgodnie przyznają w rozmowie z reporterami, że niechętnie wdawał się w pogawędki.

„Taki zwykły człowiek, który nie lubił za bardzo rozmawiać. Szczerze mówiąc, niewiele o nim wiedziałem, bo nie otwierał się przed innymi” – powiedział mediom znajomy Eduarda P., który mieszkał z nim od czerwca do września tego roku.

Młody Ukrainiec miał kontaktować się z innymi ludźmi głównie przez internet, a wolny czas spędzał na grach komputerowych. Z domu studenckiego miał wychodzić rzadko, przede wszystkim na zakupy.

Znajomy 22-latka przyznał reporterom, że student prowadził głównie nocny tryb życia. Swoją towarzyską aktywność przed ekranem komputera zaczynał o północy, gdy pozostali mieszkańcy już spali.

Inni lokatorzy akademika również postrzegali go jako człowieka pełnego tajemnic. Choć trzymał się na uboczu i nie nawiązywał głębszych relacji, zapamiętano go jako osobę spokojną oraz bezkonfliktową.

Tajemnicza wizyta matki Eduarda P. w Częstochowie

Najwięcej pytań wśród znajomych budzi letnia wizyta matki 22-latka w akademiku. Rozmówcy reporterów „Faktu” relacjonują, że Eduard P. miał wówczas odmówić zejścia na spotkanie z kobietą. Nie wiadomo, dlaczego podjął taką decyzję, jakie relacje panowały w jego rodzinie ani czy ostatecznie doszło do rozmowy z matką.

Gdy pojawiły się doniesienia o zdarzeniu w Warszawie, kobieta miała telefonować do osób w Częstochowie, by upewnić się, czy informacje o jej synu są prawdziwe. „Ponoć jego mama dzwoniła, pytając, czy to nie fake news z tym podpaleniem” – powiedzieli gazecie rozmówcy znający kulisy sprawy.

Śledczy badają motywy 22-latka z Ukrainy. Dwie hipotezy służb

Były współlokator 22-latka zaznaczył, że student nie rozmawiał przy nim o polityce. Nie skarżył się także na nierówne traktowanie obywateli Ukrainy w Polsce.

Okoliczności i przyczyny dramatycznego kroku mężczyzny wyjaśniają służby, które biorą pod uwagę dwa wykluczające się wątki. Według nieoficjalnych ustaleń reportera Radia ESKA pierwsza hipoteza zakłada manifest polityczny.

Ukrainiec miał mieć przy sobie tablicę z postulatami wyrażającymi protest przeciwko sposobowi traktowania jego rodaków w Polsce. Przedmiot w znacznej części spłonął, co utrudnia weryfikację tego scenariusza.

Drugi, równie prawdopodobny trop prowadzi na Politechnikę Częstochowską i wiąże się z osobistym kryzysem studenta. Z nieoficjalnych doniesień wynika, że 22-latek ostatnio nie zdał kilku egzaminów i mógł nie udźwignąć presji związanej z nauką, co szczegółowo sprawdzają teraz śledczy.