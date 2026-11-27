22-letni obywatel Ukrainy, który dokonał samopodpalenia w centrum Warszawy, przebywa w szpitalu w stanie ciężkim.

W internecie rozpowszechniano nieprawdziwe informacje o jego śmierci, a także spreparowane listy i teorie o rzekomym zamachu.

Policja prowadzi czynności mające wyjaśnić przebieg zdarzenia i motywy działania mężczyzny. Na razie nie informuje o możliwych przyczynach jego zachowania.

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Fałszywe informacje pojawiły się niemal natychmiast

Do zdarzenia doszło w środę na Krakowskim Przedmieściu, naprzeciwko Pałacu Prezydenckiego, przed wejściem do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Poszkodowany to 22-letni obywatel Ukrainy, który w stanie ciężkim został przewieziony do szpitala.

Wkrótce po zdarzeniu w mediach społecznościowych zaczęły pojawiać się nieprawdziwe informacje. Jedna z pierwszych dotyczyła rzekomej śmierci mężczyzny. Tymczasem poszkodowany nadal przebywa w szpitalu. Na kolejnym etapie zaczęto rozpowszechniać sfabrykowane teksty przedstawiane jako listy pożegnalne 22-latka. Miały zawierać między innymi groźby kierowane pod adresem polskich władz i obywateli. W sieci pojawiły się również spekulacje o rzekomym akcie terrorystycznym, sabotażu lub prowokacji politycznej.

Policja nie potwierdza motywów 22-latka

Na tym etapie nie można przesądzać, dlaczego mężczyzna zdecydował się na taki krok.

Na ten moment nie przekazujemy informacji na temat ewentualnych motywów poszkodowanego. Wiemy, że w internecie pojawiają się różne nieprawdziwe wiadomości powielane celowo lub nieświadomie. Jako policja apelujemy o czerpanie informacji wyłącznie z rzetelnych źródeł – powiedział asp. Pacyniak.

Policja nie przeprowadziła dotychczas rozmowy z poszkodowanym, ponieważ nie pozwala na to jego stan zdrowia. Śledczy zabezpieczyli miejsce zdarzenia i zgromadzili materiał dowodowy. Przeprowadzono oględziny z udziałem grupy dochodzeniowo-śledczej, technika kryminalistyki oraz przewodnika z psem służbowym. Przesłuchano już również kilka osób.

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Obywatelstwo mężczyzny wykorzystano do podsycania emocji

Ujawnienie narodowości 22-latka stało się kolejnym elementem wykorzystywanym w internetowych przekazach. Na platformach X i Facebook zaczęły pojawiać się wpisy podsycające nastroje antyukraińskie. Część treści była sztucznie promowana, co sprzyjało rozpowszechnianiu skrajnych emocji i polaryzowaniu opinii publicznej.

W sprawę zaangażowała się również Ambasada Ukrainy w Polsce. Placówka poinformowała, że konsulowie traktują ją priorytetowo, zapewniają pomoc konsularną i pozostają w kontakcie z rodziną poszkodowanego, personelem medycznym oraz polskimi organami ścigania.

Autor: Aliaksandr Valodzin/ East News

Prokuratura wszczęła śledztwo

Materiały dotyczące sprawy zostały przekazane do Prokuratury Okręgowej w Warszawie. W piątek Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście Północ wszczęła śledztwo w związku z targnięciem się obywatela Ukrainy na własne życie. Policja nadal prowadzi czynności i zabezpiecza kolejne dowody.