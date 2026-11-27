Do tragicznych wydarzeń na warszawskim Żoliborzu doszło w maju, pół roku temu, w bloku przy ulicy Powązkowskiej 68. Służby wezwali wówczas sąsiedzi zaniepokojeni ciężkim i duszącym zapachem, charakterystycznym dla rozkładającego się ciała. Jak relacjonowali w rozmowie z reporterem „Super Expressu” mieszkańcy, woń powracała falami, zwłaszcza gdy ktoś uchylał okno lub otwierał balkon.

Ten zapach był dziwny, ale człowiek próbuje to sobie jakoś wytłumaczyć – mówiła dla „Super Expressu” jedna z mieszkanek sąsiedniej klatki.

Najpierw myślałam, że to coś z kanalizacji albo że ktoś użył nawozu do kwiatów. Dopiero później zaczęło do nas docierać, że to może być coś znacznie poważniejszego – dodawała kobieta.

Podczas interwencji służb jeden z braci próbował wydostać się z lokalu po linie, spadł z trzeciego piętra i poniósł śmierć. Kiedy policjanci weszli do środka, znaleźli w worku zwłoki drugiego mężczyzny w stanie zaawansowanego rozkładu.

Po wielomiesięcznym śledztwie Prokuratura Okręgowa w Warszawie umorzyła postępowanie dotyczące zabójstwa. Prokurator Piotr Antoni Skiba przekazał dziennikarzom „Super Expressu”, że przeprowadzona sekcja zwłok wykluczyła udział osób trzecich – na ciele zmarłego nie było żadnych obrażeń, a zgon nastąpił z przyczyn naturalnych, najprawdopodobniej chorobowych. Śledczy ustalili również, że od śmierci mężczyzny do dnia interwencji minęło kilkadziesiąt dni, co oznacza, że jego brat mieszkał ze zwłokami przez wiele tygodni.

Postępowanie w sprawie zabójstwa mężczyzny, którego ciało ujawniono w worku w mieszkaniu przy ul. Powązkowskiej 68, zostało umorzone wobec braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia czynu – poinformował prokurator Piotr Antoni Skiba w odpowiedzi na pytania reportera „Super Expressu”.

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Tragedia przy ulicy Powązkowskiej w Warszawie. Znaleziono list pożegnalny

Śledczy wyjaśnili także okoliczności śmierci drugiego z braci. Początkowo przypuszczano, że spadek z okna był próbą ucieczki przed policją, jednak w rzeczywistości mężczyzna targnął się na własne życie. W lokalu zabezpieczono list pożegnalny pozostawiony przez zmarłego, który jednoznacznie potwierdził jego intencje.

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