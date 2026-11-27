Prace na stołecznych ulicach. Gdzie pojawią się nowe doświetlenia?

Program montażu dodatkowego oświetlenia na warszawskich pasach trwa od lat. W latach 2016–2025 dodatkowe światło zyskało około 2300 przejść dla pieszych. Drogowcy nie zwalniają jednak tempa. Na początku czerwca zakończono montaż opraw na 118 zebrach w dzielnicach takich jak Wola, Ochota, Bemowo, Mokotów, Ursynów, Praga-Południe, Włochy, Wawer oraz Ursus.

Zaraz po zakończeniu tego etapu ogłoszono kolejny przetarg. W jego ramach doświetlenie zyska następne 176 przejść, a prace mają zakończyć się jeszcze w tym roku. Działania te obejmują ulice w następujących rejonach:

Targówek,

Praga-Północ,

Białołęka,

Bielany,

Żoliborz,

Bemowo,

Ursus.

Stołeczni urzędnicy przygotowują już dokumentację projektową dla kolejnych 402 zebr, które zostaną zabezpieczone w następnych etapach inwestycji.

Wyraźny spadek tragicznych wypadków w nocy

Doświetlenie to instalacja dedykowanych opraw na przydrożnych latarniach przy użyciu podwójnych wysięgników lub stawianie osobnej infrastruktury słupowej. Głównym celem jest maksymalna poprawa widoczności pieszych po zmroku. Jak pokazują miejskie statystyki, inwestycje w infrastrukturę bezpośrednio przekładają się na ratowanie życia.

W zeszłym roku w godzinach od 1:00 do 8:00 rano na warszawskich ulicach nie zginął żaden pieszy. Podobny trend utrzymuje się od kilku lat, bowiem we wcześniejszych okresach brak śmiertelnych potrąceń w nocy również był widoczny w danych. Ogółem w ciągu ostatnich 10 lat liczba ofiar wypadków drogowych w stolicy spadła o niemal połowę. To efekt nie tylko nowego oświetlenia, ale też budowy azyli, progów zwalniających, rond oraz montażu sygnalizacji świetlnej.

Mobilne latarnie zabezpieczą tymczasowe przejścia

Nowością wprowadzaną przez stołecznych drogowców jest rozwiązanie problemu słabej widoczności przy remontach dróg. Do tej pory budowa stałej infrastruktury oświetleniowej przy tymczasowych zebrach była nieopłacalna ze względu na szybki demontaż. Obecnie stosowane są tymczasowe doświetlenia na mobilnych platformach.

Specjalne latarnie na przenośnych podstawach mogą przemieszczać się razem ze zmianą organizacji ruchu i przesuwaniem tymczasowego przejścia. Dzięki temu piesi korzystający z dróg objętych przebudową zyskują pełną ochronę i widoczność w trudnych warunkach.

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe