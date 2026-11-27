Eugenia Herman w „Ranczu”. Rola ciotki braci Koziołów przeszła do historii

Serial „Ranczo”, który Telewizja Polska emitowała w latach 2006–2016, zdobył ogromną popularność wśród milionów polskich widzów. Już wkrótce na ekrany trafi sześcioodcinkowy epilog produkcji po latach, a premiera jego pierwszej części odbędzie się w Mikołajki. Status kultowych zyskały nie tylko cała seria, ale także poszczególne odcinki i bohaterowie.

W pamięci fanów na stałe zapisała się między innymi rola ciotki braci Koziołów. Eugenia Herman pojawiła się na ekranie w zaledwie dwóch odcinkach, jednak jej wyrazista gra aktorska sprawiła, że bohaterka na dobre weszła do kanonu serialu.

Artystka zmarła 19 lipca 2021 roku, mając 91 lat. Spoczęła na Cmentarzu Komunalnym Północnym w Warszawie w kwaterze W-VI-2/10/8. Jej szary grób składa się ze zwykłej płyty i cechuje się dużą surowością oraz prostotą.

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Kim była Eugenia Herman? Kariera i dorobek aktorki

Eugenia Herman przyszła na świat 6 października 1929 roku w Łodzi, gdzie ukończyła szkołę filmową. Kilka lat po zakończeniu wojny zadebiutowała w teatrze w rodzinnym mieście, a w późniejszym okresie występowała także na scenach warszawskich.

Zajmowała się również pracą pedagogiczną. Jako wykładowczyni kształciła studentów na Wydziale Aktorskim PWSFTviT w Łodzi oraz w Szkole Aktorskiej H. i J. Machulskich w Warszawie.

Na dużym ekranie grała głównie postacie drugoplanowe i epizodyczne, które mimo to zapadały widzom w pamięć. Wystąpiła w takich produkcjach jak „Nic śmiesznego”, „Ajlawju” oraz „Ucieczka z kina „Wolność””.

W połowie lat 90. przeszła na emeryturę, lecz nie zrezygnowała z występów w teatrze i przed kamerą. W 2009 roku, w czwartym sezonie „Rancza”, wcieliła się w ciotkę Piotra i Pawła Koziołów. Dominująca, charakterna i bardzo wymagająca krewna przyjechała do Wilkowyj, aby pogodzić skłóconych bliźniaków, co doprowadziło do wielu zabawnych sytuacji.

Schyłek życia Eugenia Herman spędziła w Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie. Odeszła 19 lipca 2021 roku w wieku 91 lat.