Tragedia z 7 listopada w Krakowie. Interwencja policjantów Jakuba Kulika i Artura Morańskiego

Podczas dramatycznych wydarzeń z 7 listopada w Krakowie zginęło sześć osób, a kilkanaście odniosło obrażenia. Rozmiar tragedii mógłby być jeszcze większy, gdyby do walki z uzbrojonym i mającym znaczną przewagę napastnikiem nie stanęli dwaj policjanci, Jakub Kulik i Artur Morański. W trakcie tej interwencji obaj funkcjonariusze zostali ranni.

Detektyw Kamil Sobkiewicz z grupy Sekurant podkreśla, że postawa krakowskich policjantów zasługuje na ogromny szacunek. „W kategorii cudu oceniam to, że policjantowi udało się wstać po postrzale i dokończyć to, co zrobił, to zatrzymanie” – mówi w rozmowie z „Super Expressem”.

W ocenie detektywa obaj mundurowi spisali się znacznie lepiej, niż można oczekiwać od wielu innych funkcjonariuszy przy obecnym poziomie wyszkolenia polskiej policji. Kamil Sobkiewicz krytycznie ocenia jednak to, jak państwo przygotowało służby do tego rodzaju konfrontacji.

Wyposażenie i szkolenie strzeleckie w polskiej policji. Kamil Sobkiewicz wskazuje na braki

Chociaż w kraju od dłuższego czasu obowiązuje podwyższony stopień alarmowy, funkcjonariusze borykają się z brakami w podstawowym wyposażeniu. Według Kamila Sobkiewicza problemy pojawiają się już przy odbiorze umundurowania.

„Policjant rozpoczynający służbę dostaje często za duży mundur, musi sam sobie go później zmieniać, przerabiać. Sam byłem świadkiem takich wydań mundurów, więc mówię to, co widziałem” – opowiada detektyw.

Jeszcze poważniej wygląda kwestia ochrony osobistej funkcjonariuszy, od których państwo wymaga narażania życia w obronie obywateli. Rozmówca wskazuje, że policjanci kupują kamizelki kuloodporne za własne pieniądze, jeśli chcą zadbać o swoje bezpieczeństwo. Choć mundurowym przysługuje dodatek mundurowy, zdaniem Sobkiewicza nie rozwiązuje to problemu. „Wszędzie, gdzie policja się szanuje, wygląda to zupełnie inaczej. System szkolenia też w mojej ocenie leży” – podkreśla.

Detektyw zestawia też policyjne treningi strzeleckie z możliwościami szkoleniowymi w sektorze prywatnym, wskazując na ogromną dysproporcję między nimi.

„15 sztuk amunicji rocznie. To my w sektorze prywatnym strzelamy na jednym szkoleniu 500 sztuk. 15 kontra 500. I my dalej nie mamy się za mistrzów” – mówi Sobkiewicz.

Zdaniem eksperta osoby odpowiadające za finansowanie i organizację służb wciąż nie rozumieją, że życie wielu ludzi może zależeć nie tylko od policyjnych jednostek specjalnych, lecz przede wszystkim od zwykłych funkcjonariuszy prewencji.

Donosy do prokuratury na policjantów z Krakowa. Problem użycia broni na służbie

Mimo że interweniujących w Krakowie funkcjonariuszy uznano za bohaterów, do prokuratury wpłynęły zawiadomienia dotyczące użycia przez nich broni. Sprawa obejmuje już obu rannych policjantów. „Pisanie donosów na tego typu osoby w mojej ocenie jest po prostu karygodne” – nie kryje oburzenia Sobkiewicz.

Detektyw zwraca uwagę, że obowiązujące przepisy dają autorom takich pism podstawy do podważania działań mundurowych. W jego ocenie państwo nie zapewnia funkcjonariuszom należytego wsparcia prawnego, co może prowadzić do dramatycznych skutków.

„Policjanci się panicznie boją używać tej broni. Boją się używać broni, bo nie stoi za nimi prawo. Zaraz mają zawieszenie, zaraz jest prokurator, zaraz jest badanie” – wylicza.

Zdaniem Sobkiewicza policjant podejmujący trudne decyzje w obronie cudzego życia nie powinien martwić się o własną przyszłość zawodową, dlatego konieczna jest zmiana przepisów gwarantująca mundurowym bezpieczeństwo prawne.

Małopolska Policja dementuje pogłoski o policjantach z Krakowa. Apel o analizę akcji

Wokół krakowskiej interwencji pojawiły się pytania, czy szybka reakcja mundurowych wynikała z przygotowania służb, czy ze szczęśliwego zbiegu okoliczności. Kamil Sobkiewicz wspomina o krążącej po zamachu pogłosce dotyczącej przypadkowej obecności patrolu w pobliżu miejsca tragedii. „Dochodzą mnie słuchy, że ci policjanci jechali na kebaba” – mówi detektyw.

Małopolska Policja oficjalnie zdementowała te informacje i określiła pogłoski o wysłaniu funkcjonariuszy po jedzenie mianem dezinformacji. Komenda zapewnia, że w chwili zdarzenia obaj mundurowi patrolowali swój rejon służbowy.

Niezależnie od tego detektyw domaga się szczegółowej analizy działania służb podczas zamachu, w tym sprawdzenia pracy dyżurnych, komunikacji między policjantami oraz sposobu zarządzania całą akcją.

„To nie jest czas na trąbienie sukcesu. I to nie jest czas na to, żebyśmy dzisiaj mówili o Krakowie jako sukcesie policji, bo powinniśmy analizować tę sytuację, wyciągać wnioski” – podkreśla.

Zabezpieczenie antyterrorystyczne Krakowa. Eksperci ostrzegali przed atakami

Według Kamila Sobkiewicza przedstawiciele branży bezpieczeństwa już przed listopadową tragedią wskazywali, że Kraków nie jest dostatecznie przygotowany na zagrożenia terrorystyczne. „To, że Kraków jest nieprzygotowany kontrterrorystycznie, to my w branży mówiliśmy już dawno” – zaznacza.

Detektyw relacjonuje, że sam brał udział w kongresach poświęconych bezpieczeństwu, na których eksperci mówili o ryzyku ataków na ludzi w przestrzeni publicznej i apelowali o wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń.

Po krakowskich wydarzeniach Sobkiewicz obawia się, że uwaga służb skupi się wyłącznie na tym jednym przypadku, podczas gdy kolejne zagrożenie może przybrać zupełnie inną formę. W jego ocenie następny zamach w Polsce może być jedynie kwestią czasu.

Ryzyko pojawienia się naśladowców zamachowca. Zatrzymania w Warszawie i Koszalinie

Kamil Sobkiewicz przestrzega przed lekceważeniem ryzyka, że pojawią się osoby chcące naśladować sprawcę z Krakowa. „Zawsze są takie zagrożenia, że w przypadku wystąpienia tego typu incydentów naśladowcy mogą wystąpić” – ostrzega Sobkiewicz.

Po listopadowym ataku służby zatrzymywały już podejrzewanych o kierowanie gróźb kolejnych zamachów, a postępowania w takich sprawach prowadzono między innymi w Warszawie i Koszalinie. Choć nie oznacza to, że zatrzymani faktycznie planowali ataki, ich zachowanie wymagało interwencji służb.

Zdaniem detektywa Polska nadal nie traktuje zagrożenia terrorystycznego wystarczająco poważnie. Jako wzór wskazuje on rozwiązania funkcjonujące we Francji, Czechach i na Słowacji, gdzie lepiej wyposażone i odpowiednio przygotowane patrole są bardziej widoczne w zatłoczonych miejscach. „Od Czechów byśmy w ogóle mogli bardzo dużo się uczyć” – przekonuje.

Branża ochrony w Polsce. Kamil Sobkiewicz o wyszkoleniu i wyposażeniu ochroniarzy

Za bezpieczeństwo milionów ludzi odwiedzających codziennie galerie handlowe, sklepy czy dworce odpowiadają również prywatne firmy ochrony, których pracownicy mogą jako pierwsi zetknąć się z zagrożeniem jeszcze przed przyjazdem policji. „Mamy 200 tysięcy ochroniarzy w Polsce, a z tej branży zrobiliśmy paraolimpiadę” – mówi wprost Kamil Sobkiewicz.

Detektyw wskazuje, że do ochrony trafiają osoby, których możliwości fizyczne nie zawsze pozwalają na realizację zadań w sytuacjach niebezpiecznych, choć przy odpowiednim wykorzystaniu potencjału tej branży ochroniarze byliby dużym wsparciem dla służb. „Ta branża jest słabo wyszkolona i słabo zarządzana, jest katastrofa. Ja w tej branży jestem od kilku lat i robię wszystko, żeby to zmienić” – mówi.

Rozmówca krytykuje także decyzje zarządców obiektów, dla których wygląd pracownika ochrony bywa ważniejszy niż bezpieczeństwo klientów. „Spotkałem się wielokrotnie, i moi znajomi również, z podejściem, że ochroniarz ma nie mieć kajdanek i środków przymusu bezpośredniego, bo to źle wygląda” – opowiada.

W ocenie detektywa trudno oczekiwać skutecznej interwencji od ludzi pozbawionych odpowiednich warunków pracy, dlatego postuluje on wprowadzenie przepisów pozwalających pociągać zarządców obiektów do odpowiedzialności za zaniedbania w sferze bezpieczeństwa. „Tych patologii od policji po branżę ochrony jest pełno. Zaniedbania sięgają lat” – podkreśla.

Rekrutacja do policji i testy psychologiczne. Dlaczego kandydaci rezygnują ze służby?

Zdaniem Kamila Sobkiewicza sama zmiana prawa i zakup sprzętu nie wystarczą, ponieważ problemy w policji zaczynają się już na etapie rekrutacji. Detektyw zarzuca formacji, że przyjmuje osoby, które nie powinny nosić munduru, i przedkłada liczbę obsadzonych wakatów nad jakość kandydatów. „Mamy do czynienia ze sztucznym napychaniem etatów” – mówi.

Sobkiewicz przywołuje też powody, dla których młodzi adepci mieliby rezygnować z nauki w szkołach policyjnych. „Na szkołach policji rezygnują kandydaci, bo tęsknią za mamą. Oni przeszli wcześniej testy psychologiczne” – zwraca uwagę.

Według detektywa reformy wymagają zarówno kryteria doboru do służby, jak i warunki pracy pozwalające przyciągnąć do policji odpowiednich ludzi. Choć wydarzenia w Krakowie udowodniły, że w formacji służą funkcjonariusze gotowi ryzykować życie dla innych, Sobkiewicz jednoznacznie krytycznie ocenia przygotowanie ich przez państwo do takich wyzwań. „Tu żarty się skończyły. To już nie są czasy, nie jesteśmy zieloną wyspą” – podsumowuje detektyw.