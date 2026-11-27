Ratusz walczy z "Trybunaliami"

Dokumenty już złożone - w piątek, 27 listopada pojawiło się zażalenie ratusza na decyzję w sprawie protestu przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Przypomnijmy, że w czwartek sąd uwzględnił odwołanie organizatorów i uchylił decyzję stołecznego ratusza zakazującą kontynuowania zgromadzenia po trzydziestym listopada. Stołeczni urzędnicy jednak nie dają za wygraną.

Kiedy finał tej sprawy?

Zażalenie zostało złożone na dwie minuty przed godziną 18. Sąd Apelacyjny ma dobę na jego rozpatrzenie. Oznacza to, że ostateczna, prawomocna decyzja w sprawie przyszłości protestu przed Trybunałem zapadnie najpóźniej w sobotę po południu.

O północy z niedzieli na poniedziałek wygasa obecna zgoda na funkcjonowanie miasteczka protestacyjnego pod Trybunałem Konstytucyjnym przy alei Szucha. Miasto cały czas podnosi te same argumenty: wskazuje na utrudnienia, skargi mieszkańców i negatywne opinie służb ratunkowych. Sąd Okręgowy uznał jednak, że ratusz nie wykazał realnego zagrożenia - a wolność zgromadzeń ma tu swoje pierwszeństwo.

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