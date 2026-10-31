Przeciął ogrodzenie i wszedł na boisko z nożem. Uciekł do metra

Mężczyzna z nożem wtargnął na boisko szkoły przy ulicy Kasprzaka.

Przeciął ogrodzenie, straszył dzieci i uszkodził ławkę.

Strażnicy miejscy odnaleźli go w toalecie na stacji metra Rondo Daszyńskiego.

Wszedł na budowę i... zaatakował nożem!

Nieproszony gość z nożem na szkolnym boisku

Wszystko wydarzyło się w czwartek, 29 października, po południu. Około godz. 13.55 strażnicy miejscy dostali sygnał o niebezpiecznej sytuacji na terenie szkoły. Z relacji dyrekcji wynikało, że młody mężczyzna w szarej bluzie dostał się na boisko, przecinając ogrodzenie i trzymał w ręku nóż.

Na boisku przebywały dzieci. Pracownicy szkoły zareagowali na widok intruza i zapowiedzieli wezwanie służb. Mężczyzna nie czekał na ich przyjazd. Oddalił się w kierunku metra.

Ucieczka nie pomogła

Strażnicy miejscy z IV Oddziału Terenowego szybko rozpoczęli poszukiwania. Trop zaprowadził ich na stację Rondo Daszyńskiego. Tam znaleźli mężczyznę odpowiadającego opisowi przekazanemu przez szkołę. Próbował przeczekać całą sytuację w toalecie.

Pracownicy placówki rozpoznali go jako osobę, która wcześniej pojawiła się na boisku z nożem. Strażnicy przekazali mężczyznę policjantom wezwanym na miejsce.

Szkoła miała bezpośredni kontakt ze strażą miejską

W tej sytuacji placówka skorzystała z tzw. złotego telefonu. To specjalne połączenie, które warszawska straż miejska udostępnia szkołom. Dzięki niemu dyrekcja może od razu powiadomić dyspozytora o zagrożeniu, bez oczekiwania na połączenie na ogólnych numerach alarmowych.