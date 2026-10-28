Atak nożownika w Żyrardowie. 25-letni Gruzin ranił rodaka nożem w ucho

25-letni mężczyzna miał sterroryzować swojego rodaka za pomocą noża, raniąc go w okolice ucha.

Napastnik domagał się wydania 200 złotych, jednak zaatakowany skutecznie się przed nim obronił.

Decyzją wymiaru sprawiedliwości podejrzany o ten czyn trafił już na trzy miesiące do aresztu.

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Atak nożownika w Żyrardowie. 25-letni Gruzin rzucił się na rodaka?

Do tego niebezpiecznego zdarzenia doszło w październiku 2026 roku na terenie Żyrardowa. Jak wynika ze śledztwa prowadzonego przez prokuraturę, 25-letni obywatel Gruzji zaatakował swojego rodaka, zaczynając od szarpania go za odzież oraz zadawania ciosów pięścią prosto w twarz. Chwilę później agresor wyciągnął nóż i zaczął wymachiwać ostrzem tuż przed głową napadniętego.

Sprawca nie zakończył ataku na samych groźbach. W kolejnym ruchu napastnik ugodził pokrzywdzonego mężczyznę nożem w ucho.

Usiłowanie rozboju z użyciem noża w Żyrardowie. Grozi mu 20 lat więzienia

Bezpośrednio po zadaniu ciosu podejrzany 25-latek zażądał od zranionego rodaka wydania gotówki w kwocie 200 złotych. Swój cel próbował osiągnąć siłą, jednak ostatecznie plan spalił na panewce z powodu oporu stawianego przez pokrzywdzonego. Śledczy postawili już zatrzymanemu zarzut usiłowania rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Kodeks karny przewiduje za ten czyn od 3 do nawet 20 lat pozbawienia wolności.

Areszt dla 25-letniego Gruzina

Zebrany materiał dowodowy sprawił, że Sąd Rejonowy w Żyrardowie zaakceptował wniosek prokuratury i zastosował wobec 25-latka trzymiesięczny areszt tymczasowy. Teraz obywatel Gruzji będzie oczekiwał za kratami na proces, podczas którego odpowie za swoje zachowanie.