Nazistowskie pozdrowienia, nóż i nielegalne spotkania. Co działo się w szkole na Służewcu?

Nastoletni uczeń pojawił się na terenie szkoły w stroju paramilitarnym i z nożem przypiętym do paska.

Zatrzymany 15-latek przejawiał fascynację ideologią nazistowską, kreślił zakazane symbole oraz stosował faszystowskie gesty powitalne.

Błyskawiczne zatrzymanie chłopca przez policję i strażników jeszcze tego samego dnia było możliwe dzięki wykorzystaniu tzw. złotego telefonu straży miejskiej.

Brutalny atak w szkole podstawowej. Napastnik miał 15-lat

Interwencja w szkole na Służewcu. 15-latek przyszedł na lekcje z nożem

Służby przeprowadziły akcję w czwartek, 29 października, krótko po godzinie 11. Wspólny patrol złożony z policjantów i strażników miejskich zatrzymał 15-letniego ucznia w jednej ze szkół na warszawskim Służewcu. Nastolatek przyszedł na lekcje w odzieży przypominającej strój paramilitarny, a przy pasku miał zamocowany nóż.

Władze placówki zareagowały natychmiastowo na zagrożenie. Dyrekcja użyła tzw. złotego telefonu, czyli dedykowanej linii udostępnionej przez stołeczną straż miejską. Rozwiązanie to umożliwia pracownikom oświaty bezpośrednie połączenie z dyspozytorem patroli, dzięki czemu omijają oni kolejki obowiązujące na standardowych numerach alarmowych.

Uczeń z Warszawy fascynował się nazizmem. Relacje nauczycieli i rówieśników

W trakcie działań mundurowi odkryli, że ubiór to tylko część problemu związanego z fascynacją chłopca nazizmem. 15-latek otwarcie interesował się ideologią hitlerowską, rysował nazistowskie znaki, stosował faszystowskie pozdrowienia oraz nosił niebezpieczne przedmioty. W rozmowie ze służbami ujawnił także swój udział w nielegalnych zlotach młodzieżowych grup popierających ten ruch.

Doniesienia o niepokojącej postawie nastolatka znalazły potwierdzenie w słowach pedagogów oraz szkolnych rówieśników. Z przekazanych przez nich informacji wynika, że uczeń regularnie używał faszystowskich gestów na co dzień, a także chwalił się przed innymi posiadaniem groźnych narzędzi.

Zatrzymany 15-latek ze Służewca trafił do policyjnej izby dziecka

Funkcjonariusze po sfinalizowaniu zatrzymania przetransportowali nieletniego do policyjnej izby dziecka. Dalsze czynności w tej sprawie poprowadzi Wydział ds. Nieletnich i Patologii z komendy policji na Mokotowie.

Przy okazji tego zdarzenia stołeczna straż miejska zwraca uwagę na działanie tzw. złotego telefonu, który stanowi priorytetowy kanał kontaktu dla placówek oświatowych. System pozwala dyrekcji na błyskawiczne zgłoszenie niebezpieczeństwa bezpośrednio do dyspozytora, który po ocenie sytuacji wysyła na miejsce najbliższy wykwalifikowany patrol. Taki tryb powiadamiania pozwala całkowicie pominąć kolejki oczekujących na liniach 112 oraz 986.