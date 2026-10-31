W tej gminie żyje się najlepiej! To sypialnia Warszawy

Gdzie w Polsce żyje się najlepiej?

Już jest najnowszy ranking stworzony przez przez Algolytics Technologies we współpracy z Agencją Badawczą SW Research, dotyczący jakości życia w poszczególnych gminach w Polsce. Co ciekawe, ranking objął wszystkie gminy w kraju - a było ich dokładnie 2479.

Ogólna hierarchia gmin okazała się bardzo stabilna, a jakość życia - w wymiarach mierzonych naszym wskaźnikiem - wzrosła w wariancie eksperckim i utrzymała się na poziomie sprzed roku w wariancie ankietowym. Wskaźnik jakości życia to przykład analizy opartej na danych przestrzennych liczonych na poziomie punktu adresowego. Największą wartość dane te mają jednak wtedy, gdy zasilają modele uczenia maszynowego w codziennych procesach decyzyjnych. - informuje Marcin Woch, CEO Algolytics Technologies, czytamy na swresearch.pl.

Najlepsze gmina do życia w Polsce wybrana

W rankingu najlepiej wypadła gmina w woj. mazowieckim, a dokładnie Mińsk Mazowiecki. To dobrze znana większości osób z Warszawy okolica, bowiem spora część społeczeństwa mieszka właśnie tam, a pracuje w Warszawie. Owa gmina jest wręcz oazą spokoju w porównaniu z pędzącą i żyjącą przez 24 godziny na dobę stolicą. Jeśli jesteście ciekawi, jak kształtuje się cały ranking, zachęcamy do sprawdzenia galerii poniżej.

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Najgorsze gminy do życia w Polsce [LISTA]

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Gmina Mińsk Mazowiecki najlepsza. To już drugi rok z rzędu

Gmina Mińsk Mazowiecki po raz drugi z rzędu zajęła pierwsze miejsce w eksperckim wariancie ogólnopolskiego rankingu jakości życia w gminach. To naprawdę świetna informacja dla regionu i potwierdzenie, że okolica jest warta uwagi. Co ciekawego czeka więc nas na miejscu?

Mińsk Mazowiecki

Gmina Mińsk Mazowiecki to miejsce, które łączy spokojne życie blisko natury z dostępem do udogodnień większego miasta. Położona w województwie mazowieckim, na wschód od Warszawy, przyciąga przede wszystkim osoby szukające przestrzeni, zieleni i odpoczynku od wielkomiejskiego zgiełku.

Co oferuje gmina Mińsk Mazowiecki?