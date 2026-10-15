Po atakach nożowników coraz więcej sklepów wycofuje te zabawki. Do Biedronki dołączyły kolejne duże sieci

Carrefour Polska wycofuje część asortymentu halloweenowego.

Action usuwa kostiumy z maskami, a SMYK – akcesoria imitujące niebezpieczne narzędzia i produkty z drastycznymi motywami.

Biedronka również rozpoczęła wycofywanie wybranych artykułów na Halloween.

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Kolejne sieci zmieniają ofertę

Carrefour Polska poinformował PAP, że podjął decyzję o wycofaniu części produktów halloweenowych. Firma przekazała, że proces ten już trwa.

Action zdecydował się usunąć ze swoich sklepów w Polsce kostiumy na Halloween z maskami. Biuro prasowe sieci wyjaśniło, że decyzja ma związek z ostatnimi wydarzeniami w kraju.

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Plastikowe noże i tasaki znikają ze SMYKA

SMYK wycofuje ze sklepów stacjonarnych i sprzedaży internetowej akcesoria halloweenowe imitujące niebezpieczne narzędzia, takie jak plastikowe noże i tasaki. Z oferty znikną także produkty z drastycznymi motywami. Przedstawicielka sieci przekazała PAP, że firma chce, by sezonowe artykuły służyły bezpiecznej zabawie. Dlatego tegoroczna oferta ma skupiać się na łagodnych, bajkowych motywach przyjaznych dzieciom.

Biedronka wycofuje produkty

Wcześniej decyzję o wycofaniu wybranych artykułów halloweenowych ogłosiła Biedronka. Małgorzata Polakowska, dyrektorka kategorii w sieci, poinformowała PAP, że proces jest już realizowany. Firma tłumaczy, że chce dostosować ofertę do obecnej sytuacji i oczekiwań klientów. Zależy jej, by sezonowe produkty sprzyjały przede wszystkim pozytywnej atmosferze i wspólnej zabawie.

Reakcja po przemocy w szkołach

W ubiegłym tygodniu w Polsce doszło do kilku aktów przemocy w szkołach z użyciem ostrych narzędzi. W jednym z tych zdarzeń zginęła 37-letnia pracownica placówki.

Halloween przypada 31 października. Wiele dzieci przebiera się wtedy za potwory, wampiry i inne postacie. Sieci handlowe podkreślają jednak, że chcą skupić się na produktach, które pozwolą świętować w bezpieczny i przyjazny sposób.